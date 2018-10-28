مغردون يتساءلون: كيف سيكون #الكلاسكيو بدون ميسي ورونالدو؟

المغردون العرب يترقبون مباراة الكلاسيكو الاسباني اليوم الأحد بين برشلونة وريال مدريد، ويتابعون مجريات الدوري الانجليزي.

الكلاسيكو

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حازت مباراة الكلاسيكو التي تقام اليوم الأحد بين برشلونة وريال مدريد على اهتمام المغردين العرب.

وظهر اسم الكلاسيكو في اكثر من عشرين الف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار المستخدمون إلى تغيب النجمين ميسي ورونالدو عن المباراة بعد إصابة ميسي، وانتقال رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohammedawaad نخدع أنفسنا عندما نقول "الكلاسيكو لن يتأثر بغياب ميسي ورونالدو"



صحيح أن قيمة المواجهة التاريخية محفوظة، وأن الكلاسيكو سيبقى مناسبة كروية خاصة جداً .. لكن الاهتزاز والتأثر لفترة قصيرة عند غياب أهم نجمين في كرة القدم آخر 10 سنوات هو الأمر الطبيعي. pic.twitter.com/5DZUBD5hJ6 — محمد عواد (@mohammedawaad) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي

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وفي مصر اهتم المغردون بمباراة ليفربول أمام كارديف في الدوري الانجليزي السبت، والتي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأشاد المصريون بأداء محمد صلاح الذي توج كأفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل هدفا وساعد في تسجيل اثنين اخرين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i_NSR ظهرت أصوات الكارهين بعد تدني مستواه



محمد صلاح آخر 3 مباريات:

سجل: 4 أهداف

صنع: هدفين



حتى في الإلجام يكون مُختلف عن البقية pic.twitter.com/YrHa94wt1s — ناصر (@i_NSR) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sulaiman444 محمد صلاح خلال أسبوع واحد فقط ..

هدف ضد هيدرسفيلد

هدفين ضد ريد ستار

هدف و ٢ أسيست ضد كارديف ..

👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/uQJWhruYan — Sulaiman.LFC (@sulaiman444) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

ويتابع ايضا المغردون مباريات اليوم الأحد في الدوري الانجليزي إذ يلعب الارسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، قبل مباراة الاثنين المرتقبة والتي ستجمع مانشستر سيتي وتوتنهام.