"هالوين بالرياض" يثير سجالا واسعا في السعودية

مصدر الصورة Drew Angerer

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لحفل أقيم في مدينة الرياض.

وتظهر المقاطع أشخاصا يرتدون أزياء تنكرية مخيفة، في حفل مشابه لاحتفالات عيد "الهالوين" .

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة المعلومات المتداولة حول الفيديو إلا أن حسابا تابعا للأمن العام قال إنه "يباشر بلاغات بشأن حفل أخاف بعض المشاركين السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @security_gov شرطة الرياض تباشر بلاغات عن ضجيج، في ساعات متأخرة من ليلة يوم السبت ١٤٤٠/٢/١٨ هـ بحي الثمامة، وتوقف منظمي حفل تمت إقامته مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص رسمي، إلى جانب إزعاج السكان، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات. — الأمن العام (@security_gov) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

وذكرت مواقع إلكترونية خليجية لاحقا بأن "شرطة الرياض داهمت منتجعا خاصا أقيم فيه حفل بمناسبة عيد الهالوين دون ترخيص رسمي.

حرية أم انفلات؟

وانقسمت آراء المغردين السعوديين عبر #هالوين_الرياض إزاء المشاهد المتداولة.

وصف قطاع واسع من المغردين الحفل والفقرات التي تضمنها بـ "الفاضحة" و"المنافية للقيم الدينية و الثقافية للمتجمع السعودي المحافظ".

وفي هذا السياق، غرد خالد المنيف:" التقدم والمرونة والانفتاح لا تعني الخراب والفساد ولا تعني القفز على الثوابت، ما جرى هو انفلات مرفوض .. كلنا ضده وكسر للتقاليد غير مقبول أبدا ويجب معاقبة كل من يسعى لنشره والترويج له."

كما طالب آخرون بتفعيل صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحد من هذه التصرفات الهادمة، وفق تعبيرهم

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @taghreed_i_t الى متى والبعض لا يعرف كيف يفرق بين الحرية والإنفلات..!

الى متى والبعض يظن أن الإنفتاح الذي نعيشه الآن يعني الإنسلاخ من هويتنا الإسلامية وتمزيق للآعراف السعودية..!

حقاً ..مخزي جدا ما يحدث من البعض الذين خانوا الثقة التي منحت لهم..

هؤلاء يمثلون انفسهم وليس الشعب #هالوين_الرياض — تغريد الطاسان (@taghreed_i_t) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Omar_Almulhem مجموعه من هالشاكلة ماتمثل المملكة صحيح كلنا مانرضى باللي حصل واللي شفناه ولكن للاسف كثير من الناس جالسين يستغلون هالامور ويعملون عليها مقاطع ويفبركونها على اساس ان السعودية كلها كذا وكل شوارعها كذا الله يعز بلدنا عن هالشرذمة والناس القذرة اللي تتمنى اي سوء لهالبلد #هالوين_الرياض — عمر الملحم (@Omar_Almulhem) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

في المقابل، دعا آخرون إلى احترام الحريات الشخصية والكف عن نشر الشائعات.

وأشاروا إلى أن الحفل إنه اقتصر على حضور النساء ولم يكن مختلطا كما روج له البعض.

وتابعوا بأن المشاركات في الحفل وقعن ضحية لصراعات سياسية وأيدولوجية تسعى إلى تشويه صورة المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jejenjd الاصطياد في الماء العكر وتربص اعداء الوطن وبعض من لديهم ضد الترفيه ملاحظات وبعض الغيورين شاركوا في هذا الهاشتاق والحفل ببساطه تنكري تحت اي مسمي كان وغالب المشارك فيه مراهقات لايتجاوزن المرحله الثانويه ومسألة ان فيه اختلاط فكذب وافتراء #هالوين_الرياض — الجوهرة (@jejenjd) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulrahman4969 #هالوين_الرياض



يعني ي تشدّد وكبت وتحريم كُل شيء وكراهيه شديدة تجاه أي شخص لايؤمن بمنهجهم المتشدد .



أو إنحلال وقلة حياء وانسلاخ تام من الدين واستهزاء بالدين وكراهيه شديده تجاه من يخالف منهجهم المنحلّ .



ما أجمل الاعتدال و الوسطية وما أجمل من يتّبعها ويجعلها منهاج حياته 💁🏻‍♂️❤ . — abdulrahman alzahrani (@abdulrahman4969) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @maha_alm112 #هالوين_الرياض

يعني حفله نسائيه بحته لافيها اختلاط ولا شيء مثل اي حفله ليش التهويل هذا كله ! والا صح الموضوع فيه حيييريم لازم يصير فيه هاشتاقات وبلبله — مها (@maha_alm112) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

و "هالوين" هي تحريف لكلمة "هالوين إيفنينغ" أي الليلة التي تسبق عيد جميع القديسين لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية. و يحتفل بهذا العيد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل سنة. وهكذا أصبح الاحتفال بهالوين في 31 أكتوبر/تشرين أول من كل عام.