"هالوين بالرياض" يثير سجالا واسعا في السعودية
تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لحفل أقيم في مدينة الرياض.
وتظهر المقاطع أشخاصا يرتدون أزياء تنكرية مخيفة، في حفل مشابه لاحتفالات عيد "الهالوين" .
ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة المعلومات المتداولة حول الفيديو إلا أن حسابا تابعا للأمن العام قال إنه "يباشر بلاغات بشأن حفل أخاف بعض المشاركين السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة"
وذكرت مواقع إلكترونية خليجية لاحقا بأن "شرطة الرياض داهمت منتجعا خاصا أقيم فيه حفل بمناسبة عيد الهالوين دون ترخيص رسمي.
حرية أم انفلات؟
وانقسمت آراء المغردين السعوديين عبر #هالوين_الرياض إزاء المشاهد المتداولة.
وصف قطاع واسع من المغردين الحفل والفقرات التي تضمنها بـ "الفاضحة" و"المنافية للقيم الدينية و الثقافية للمتجمع السعودي المحافظ".
وفي هذا السياق، غرد خالد المنيف:" التقدم والمرونة والانفتاح لا تعني الخراب والفساد ولا تعني القفز على الثوابت، ما جرى هو انفلات مرفوض .. كلنا ضده وكسر للتقاليد غير مقبول أبدا ويجب معاقبة كل من يسعى لنشره والترويج له."
كما طالب آخرون بتفعيل صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحد من هذه التصرفات الهادمة، وفق تعبيرهم
في المقابل، دعا آخرون إلى احترام الحريات الشخصية والكف عن نشر الشائعات.
وأشاروا إلى أن الحفل إنه اقتصر على حضور النساء ولم يكن مختلطا كما روج له البعض.
وتابعوا بأن المشاركات في الحفل وقعن ضحية لصراعات سياسية وأيدولوجية تسعى إلى تشويه صورة المملكة.
و "هالوين" هي تحريف لكلمة "هالوين إيفنينغ" أي الليلة التي تسبق عيد جميع القديسين لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية. و يحتفل بهذا العيد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل سنة. وهكذا أصبح الاحتفال بهالوين في 31 أكتوبر/تشرين أول من كل عام.