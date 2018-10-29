جندي لبناني يجبر سيدة على تقبيل قدم زوجته

  • 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فيديو نشرته صفحة "وينيه الدولة" في فيسبوك لجندي في الجيش اللبناني برتبة معاون يجبر فيه امرأة فقيرة الحال على تقبيل قدم زوجته بهدف الاعتذار منها، بعد خلافات شخصية بينهما بحسب المستخدمين، وقاما بتصويرها ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة Twitter @weneldawle
Image caption جندي لبناني يجبر سيدة على تقبيل قدم زوجته

أثار الفيديو موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وطالب المستخدمون من خلال مشاركاتهم الجهات المعنية التدخل والمحاسبة واصفين المشهد بالمهين والصادم

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه: "على إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر سيدتين تقوم إحداهما وهي زوجة أحد العسكريين بإجبار الأخرى على تقبيل قدمها، أوقفت قيادة الجيش العسكري المذكور لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة".

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