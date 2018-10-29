تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فيديو نشرته صفحة "وينيه الدولة" في فيسبوك لجندي في الجيش اللبناني برتبة معاون يجبر فيه امرأة فقيرة الحال على تقبيل قدم زوجته بهدف الاعتذار منها، بعد خلافات شخصية بينهما بحسب المستخدمين، وقاما بتصويرها ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة Twitter @weneldawle Image caption جندي لبناني يجبر سيدة على تقبيل قدم زوجته

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @weneldawle على اثر خلافات شخصية بين زوجة المعاون في الجيش اللبناني المدعوة نجوى.س وبين سيدة فقيرة الحال في احدى قرى شمال لبنان، اجبر المعاون ع.س السيدة على الحضور الى منزله وتقبيل قدم زوجته بطريقة مذلة، مشينة ولا انسانية، بطريقة تعود لعصور الاستعباد والرق واستملاك البشر. pic.twitter.com/9XfByNvdKv — وينيه الدولة (@weneldawle) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

أثار الفيديو موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وطالب المستخدمون من خلال مشاركاتهم الجهات المعنية التدخل والمحاسبة واصفين المشهد بالمهين والصادم

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nasrinenasrine5 اجبرتها على تقبيل قدمها ونشرت



على اثر خلافات شخصية بين زوجة المعاون في الجيش اللبناني المدعوة نجوى.س وبين سيدة فقيرة الحال في احدى قرى شمال لبنان، اجبر المعاون ع.س السيدة على الحضور الى منزله وتقبيل قدم زوجته بطريقة مذلة،مشينة ولا انسانية



هذا الفيديو برسم #قيادة_الجيش_اللبناني pic.twitter.com/7fFhafCodk — nesrin nesrin (@nasrinenasrine5) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alialajeel الى متى والمواطن العربي مهان وذليل الى متى تطلق يد كل قريب من السلطه ليتجبر على الناس..

في هذا المنظر البشع الذي يتكرر كثيرا في الوطن العربي في اشكال وصور مختلفة!!

ضابط يجبر سيده على تقبيل قدم زوجته للاعتذار منها على اثر خلاف نشب بينهما pic.twitter.com/qppY0p08n5 — علي العجيل (@alialajeel) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه: "على إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر سيدتين تقوم إحداهما وهي زوجة أحد العسكريين بإجبار الأخرى على تقبيل قدمها، أوقفت قيادة الجيش العسكري المذكور لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة".