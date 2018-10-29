جندي لبناني يجبر سيدة على تقبيل قدم زوجته
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فيديو نشرته صفحة "وينيه الدولة" في فيسبوك لجندي في الجيش اللبناني برتبة معاون يجبر فيه امرأة فقيرة الحال على تقبيل قدم زوجته بهدف الاعتذار منها، بعد خلافات شخصية بينهما بحسب المستخدمين، وقاما بتصويرها ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أثار الفيديو موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وطالب المستخدمون من خلال مشاركاتهم الجهات المعنية التدخل والمحاسبة واصفين المشهد بالمهين والصادم
وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه: "على إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر سيدتين تقوم إحداهما وهي زوجة أحد العسكريين بإجبار الأخرى على تقبيل قدمها، أوقفت قيادة الجيش العسكري المذكور لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة".