انتشار #الدريس_يسيء_لمغردي_الوطن بعد مقال صحيفة الحياة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد المقال الذي نشرته صحيفة الحياة السعودية للكاتب زياد الدريس.

#الدريس_يسيء_لمغردي_الوطن

مصدر الصورة Twitter @ZiadAldrees Image caption زياد الدريس

إذ شن ناشطون سعوديون هجوما عنيفا على الدريس الذي انتقد ظاهرة "الذباب الإلكتروني" المدافعة عن السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكاتب السعودي في مقاله "ابتليت بلادي الحبيبة، السعودية، بأن بعض الذين يدافعون عنها (خصوصا ممن يسمى الذباب الإلكتروني في موقع تويتر)، هم على مستوى من البذاءة والسوقية".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #الدريس_يسيء_لمغردي_الوطن الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة.

وأعرب المستخدمون عن استيائهم وغضبهم مما جاء على لسان الدريس معتبرين أن المقال "طعنة في ظهر وخاصرة الوطن في ظل هذه الهجمة العالمية على السعودية" على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @allahim زياد #الدريس_يسيء_لمغردي_الوطن ويصفهم بالذباب وهو ذات الوصف الذي تردده آلة إعلام الدويلة و مرتزقتها ضد شباب وبنات وكهول تصدوا بكل بسالة لهجوم الدويلة ومرتزقتها ضد الوطن.

هو يساعد المرتزقة لترويج مفرداتهم ضد ابناء جلدته!!

الشتائم مرفوضة ولا تُسقط الأخطاء على الكل @ZiadAldrees pic.twitter.com/FHDm7y57o0 — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

وفي المقابل حذفت الصحيفة السعودية المقال بعد نحو ساعة من نشره على موقعها الإلكتروني، وامتنعت عن نشره في الطبعة الورقية بنسختيها المحلية والدولية. ورد رئيس تحرير الصحيفة، سعود الريس، على صفحته في تويتر قائلا "خالص الشكر والتقدير لكل من تفهم ما حدث بالنسبة لنشر المقال المسيء وحذفه، واعذر من لم يتقبل."