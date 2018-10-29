انتشار #الدريس_يسيء_لمغردي_الوطن بعد مقال صحيفة الحياة
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد المقال الذي نشرته صحيفة الحياة السعودية للكاتب زياد الدريس.
#الدريس_يسيء_لمغردي_الوطن
إذ شن ناشطون سعوديون هجوما عنيفا على الدريس الذي انتقد ظاهرة "الذباب الإلكتروني" المدافعة عن السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الكاتب السعودي في مقاله "ابتليت بلادي الحبيبة، السعودية، بأن بعض الذين يدافعون عنها (خصوصا ممن يسمى الذباب الإلكتروني في موقع تويتر)، هم على مستوى من البذاءة والسوقية".
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #الدريس_يسيء_لمغردي_الوطن الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة.
وأعرب المستخدمون عن استيائهم وغضبهم مما جاء على لسان الدريس معتبرين أن المقال "طعنة في ظهر وخاصرة الوطن في ظل هذه الهجمة العالمية على السعودية" على حد قولهم.
وفي المقابل حذفت الصحيفة السعودية المقال بعد نحو ساعة من نشره على موقعها الإلكتروني، وامتنعت عن نشره في الطبعة الورقية بنسختيها المحلية والدولية. ورد رئيس تحرير الصحيفة، سعود الريس، على صفحته في تويتر قائلا "خالص الشكر والتقدير لكل من تفهم ما حدث بالنسبة لنشر المقال المسيء وحذفه، واعذر من لم يتقبل."