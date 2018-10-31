يطالب مدونون عبر مواقع التواصل بالإفراج عن الكاتب العماني سلطان المكتومي الذي يقول نشطاء إن السلطات اعتقلته قبل أسبوع.

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وبحسب نشطاء عمانيين على تويتر، فقد تم إيقاف المكتومي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولم يفرج عنه حتى الآن.

وعلى إثر ذلك، أطلق مغردون عمانيون هاشتاغ #الحرية_لسلطان_المكتومي، أعربوا من خلاله عن تضامنهم مع المكتومي ومع كل معتقلي الرأي في السلطنة، بحسب قولهم.

وناشد نشطاء السلطات العمانية "احترام الرأي الآخر والكف عن ملاحقة المعارضين بحجة الحفاظ على الأمن العام".

كما دعوا السلطات إلى تجاوز فكرة أن كل انتقاد يهدف لإسقاط الحكومة.

وأبدى مغردون تذمرهم من واقع الصحفيين والنشطاء في العالم العربي عموما وقارنوا بين ترتيب الدول العربية في مجال حرية التعبير بالدول أخرى في العالم.

في المقابل، عبر آخرون عن مساندتهم للسلطات في ضرب كل من يهدد أمن واستقرار بلدهم وفق تعبيرهم.

وكان الكاتب والناشط سلطان المكتومي قد وجه، في آخر تغريدة له، انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام وللجهاز الأمني في عمان سلطنة.