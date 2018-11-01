"بدك عروس صغيرة؟"..حقيقة إعلان أثار الجدل في لبنان

مصدر الصورة Getty Images Image caption صور أرشيفية تناهض زواج القاصرات

"بدك عروس صغيرة، طلبك عنا".. عبارة تصدرت إعلانات اجتاحت العالم الافتراضي ووزعت في شوارع لبنان.

تعرض الإعلانات أسماء وصورا مظللة لفتيات لم يبلغن سن الرشد مرفقة بجملة "الجازة عبكير أحسن بكتير".

كما صدم اللبنانيون بموقع وحساب على انستغرام بعنوان "young 3arous" أو "عروس صغيرة" مرفق برقم هاتف لبناني.

قوبلت الإعلانات بالاستنكار والتنديد على مواقع التواصل، إذ وصف نشطاء محتواها بالمهين والدخيل على المجتمع اللبناني.

وقاد الفضول العديد من الأشخاص للاتصال بالرقم الموجود على الحساب للاستفسار عن الموضوع.

وقامت ناشطة بتسجيل مكالمة دارت بينها وبين رجل قال إنه وسيط بين الأهالي الذين يريدون تزويج بناتهن والعريس الذي يبحث عن عروس صغيرة السن.

ولم تمر ثوان قليلة حتى أغلقت الصفحة بسبب التبليغات.

ثم كانت المفاجأة إذ أعلن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني أن الإعلانات لم تكن إلا حملة للتوعية بظاهرة زواج القاصرات.

أما صور الفتيات المعروضة على الموقع فهي لعارضات من موقع Shutterstock. وبمجرد الضغط غلى صورهن تظهر صفحة أخرى تقارع زواج القاصرات.

ولاقت التجربة استحسان البعض إلا أن آخرين وصفوها بالمستفزة والفاشلة.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 فإن حوالي 15 مليون فتاة في الدول النامية تتزوج قبل بلوغها سن الثمانية عشر.

وسجلت السودان نسبة 50% وفي مصر 17% بينما تنخفض النسبة في تونس والجزائر إذ تصل إلى 2%.