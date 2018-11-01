تتواصل جهود الشرطة للكشف عن لغز موت شابتين سعوديتين في ولاية نيويورك بينما استحوذت القصة على قدر كبير من تعليقات المغردين في السعودية، فأفردوا هاشتاغ يحمل اسميهما باللغتين الإنجليزية والعربية #تالا_روتانا_فارع وحصدت أكثر من 30 ألف تغريدة .

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وكانت الشرطة عثرت على جثتي تالا وروتانا على ضفاف نهر هدسون قبل أسبوع مربوطتين بشريط لاصق عند الخصر والقدمين.

وأفاد تقرير الشرطة بأن الفتاتين اختفتا في ولاية فرجينيا بتاريخ 24 أغسطس/آب الماضي، وعثر على جثتيهما في نهر بنيويورك على بعد 400 كيلومتر من محل إقامتهما.

ونشرت شرطة نيويورك صور الفتاتين، فيما تستمر التحقيقات مع عائلتهما لمعرفة كيف انتهى بهما المطاف في نيويورك.

وتزايد الغموض بعدما ذكرت تقارير صحفية أميركية أن الفتاتين كانتا قد طلبتا اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.

كما نقلت صحف عن مصدر في الشرطة قوله إن الشقيقتين سبق وأن اختفيتا من قبل.

وقد أصدرت السفارة السعودية في واشنطن بيانا ذكرت فيه "أنها تتواصل مع عائلة الضحيتين للوقوف معهم ومساعدتهم في هذا الظرف".

دعوات بالرحمة

وتضمنت التغريدات دعوات للفتاتين بالرحمة.

كما طالب السعوديون بإيضاحات في القضية ودعوا السلطات الأمريكية إلى شجب العملية.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه الغموض يكتنف ملابسات القضية، وصف مفردون ما حدث لهما بجريمة عنصرية واستدلوا بصور لطلاب سعوديين قتلوا خلال السنوات الماضية في الولايات المتحدة وكندا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ranx_200 وين الاعلام عنهم ؟ وين حقوق الانسان وين القطريين وين الكذابين المدعين انهم يحتمون بالانسان ، ولا بس يتسلطون ضد السعوديه ؟ حسبي الله عليكم وعلى كذبكم يامنافقين ولا عشان الدعوه مافيها فلوس الله ينتقم منكم يارب ، الله يصبر اهلهم يارب

#ياسر_ابو_الفرج#تالا_روتانا_فارع — Ranx 🇸🇦 (@Ranx_200) ٣١ أكتوبر ٢٠١٨

من جهة أخرى، استبعد آخرون أن تحمل وفاتهما صبغة عنصرية.

وشبه مغردون ما حدث للشقيقتين بقضية مقتل خاشقجي، في حين انتقد آخرون "محاولات الزج باسم السعودية في القضية".

يذكر أن شرطة ميامي كانت قد أعلنت عثورها على جثة مبتعث سعودي مقتولا في شقته الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين الأول.