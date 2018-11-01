في خطوة تعد الأولى من نوعها، قضت محكمة الجنح في الكويت، بحبس أم لشهر، إثر شتمها أبناءها ، بحسب ما نقلته صحف كويتية.

مصدر الصورة Francis DEMANGE

ووفقا لصحفية "القبس"، فقد تقدم والد الأطفال ببلاغ بعد أن "سئم من طريقة معاملة الأم لأبنائها حيث أنها كثيرة الاعتداء عليهم عندما كانت تساعدهم على مراجعة دروسهم استعدادا للامتحانات، مما أثر على حالتهم النفسية".

وتابع الوالد بأن زوجته كانت توجه الشتائم لأطفالها من قبيل "ادرس ياحمار".

وأيد الأب اتهاماته بعدة أدلة من بينها مقطع فيديو يظهر الأم وهي تشتم أبنائها بألفاظ بذيئة.

لاقى الحدث ردود فعل متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون قرار المحكمة انتصارا لحقوق الطفل، بينما انتقد آخرون تصرف الأب بحق زوجته وأعربوا عن تعاطفهم معها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Batalat ما أدافع أبدا عن الأب وما أقول ان تصرفه صحيح

لكن أتعجب ان لهالدرجة صارت الألفاظ المنحطة والأساليب القاسية شيء طبيعي وعادي؟

مقبول لحد ان الكل يدافع ويفتخر لو كنا مكان الأم بنسوي أعظم



مشكلة!

#ادرس_ياحمار — Batool M. Al-Saeedi (@Batalat) ١ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @black_dream_28 ديرة تنصر الوافد وتسجن المواطن اين العداله واين القوانين الرادعه قارن بين قضايا الوافدين وبين المواطنة التي قالت لابنائها ادرس ياحمار اعتقد الي قالته المواطنة لابنائها اهم من الي باعو بيانات المواطنين على فلاش واهم من الوافد الي تحسس على جسم طفله ويعطي دروس خصوصي pic.twitter.com/sd0tGuSR1F — ✨faisal alazmi✨❤️🇰🇼❤️ (@black_dream_28) ٣١ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dode78082237 الله يرحم زمان مو ادرس ياحمار الا ثور وبقره ومايتبع ذلك من القرص👌🏻والشبشبه (استعمال الشبشب) والعصا وطلعو من تحت استعمال هذي الوسايل دكاتره ومهندسين ومعلمات ونوابغ بلاش نخبب الاولاد ع اهليهم والحمدلله كانت امورنا طيبه والحمدلله. — 💔 (@Dode78082237) ٣١ أكتوبر ٢٠١٨

ونوه مغردون بدور الأم العربية وما تقوم به من جهود داخل وخارج المنزل كتدريس الأولاد، والاهتمام بالزوج الذي يتعفف عن أداء تلك الواجبات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Aliceandraiet الكويت يذهب لمستقبل مجهول ومظلم

يا سادة مسرحيات كويتية كلها سب وشتم ومسلسلات أخلاقية منحطة

وتاتي المحكمة على سجن ام تعلم أولادها

ادرس ياحمار!!

بصراحة هذي ليست ديمقراطية ولا حتى فيها من العقل بل مهزلة https://t.co/Brykp6aQeN — هّأُجُر❤سعيد❤العلي (@Aliceandraiet) ٣١ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @monaal909 معقوله قاضي يحكم على ام قالت له ادرس ياحمار ان كان حقيقي على الدنيا السلام ياعمري علينا ننطق بالنعال والخيزرانه وابوس ريل امي الله يحفظها الدنيا بلا ام دنيا ظلمه — Mona Al (@monaal909) ٣١ أكتوبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amira_gueen اقريت خبر استغربته حبس ام في الكويت لمده شهر مع نفاذ وشغل لانها سبت ابنها وهو بدرس واقالتله ادرس ياحمار وشتمته بالالفاظ لدرجادي الحكومه في الكويت خايفه علي شعور تلاميذها من اجل دراسه والحكومه في مصر مش خايفه حتي علي حق مواطن ؟! — Á♍îřâĥan (@amira_gueen) ١ نوفمبر ٢٠١٨

من ناحية أخرى، لجأ مغردون إلى سلاح الفكاهة للتعقيب على قرار المحكمة، فأسهبوا في تعداد الوسائل التي استخدمتها أمهاتهم لتأديبهم عندما كانوا الصغار.

فتحدثوا عن" ثقافة استعمال الشبشب أو النعال واستخدام العصي كوسيلة للتأديب."