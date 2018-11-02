الجزائريون يغردون : #نوفمبر_بدايه_ثوره

تزينت الجزائر بألوان العلم ، احتفالا بالذكرى الـ64 لاندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954 وسط احتفالات رسمية وشعبية، مع التمسك بطلب الجزائر من فرنسا الاعتراف بـ"الجرائم" التي نسبت إلى الاستعمار الفرنسي خلال فترة الاستعمار (1830-1962).

#نوفمبر_بدايه_ثوره

مصدر الصورة Getty Images Image caption جزائريون يحتفلون بالذكرى الـ64 لاندلاع الثورة الجزائرية

واحتفاء بالمناسبة، أطلق نشطاء جزائريون هاشتاغ #نوفمبر_بدايه_ثوره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عبر من خللها المستخدمون عن ارتباطهم الوثيق بجيل حرب التحرير، التي أفضت إلى استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1962.

وتساءل آخرون عن حال الجزائر اليوم فغرد مستخدم: "ما الذي سيعتقده شهداء ثورة نوفمبر الذين ضحوا بحياتهم لأجل حرية واستقلال هذا الوطن؟ ماذا لو شاهدوا حال الجزائر اليوم؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mouraddbah #اول_نوفمبر_1954#اول_نوفمبر

الجزائر لا هي عزيزة مع عبد العزيز ولاهي سعيدة مع السعيد ولاهي حية مع أويحي ولاهي لباس مع ولد عباس و لا هي منورة مع نورية ولا نعمة مع نعيمة لكنها في حداد مع حداد.

الله يرحم الشهداء ☝🙏🇩🇿❤️ pic.twitter.com/bQJMVNXkqc — mourad dbah 🇩🇿 (@mouraddbah) ١ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ryad_the_Human الرجاء من جيش التحرير الوطني و بمناسبة ذكرى اول نرفمبر 1954 انتزاع اضواء العلم الفرنسي الذي يلمح لتبعية جيش الجزائر لفرنسا الاستدمار و الاستخراب!



كفانا سقوط أكثر من ¾ الجزائر و خاصة مراكز القرار تحت وصاية فرنسا بفضل عصابة الابرتيد الفرنكو بربريست pic.twitter.com/iIa2C1vLAG — Ryad Walking_to_win (@Ryad_the_Human) ١ نوفمبر ٢٠١٨

وأشاد بعض المستخدمين بدور المرأة خلال الثورة بوقوفها إلى جانب الرجل ضد الاستعمار، وكتبت مغردة: "كنتن خير سند للرجال، وخير نساء أنجبهن هذا الوطن".