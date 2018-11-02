مواقع التواصل الاجتماعي تنعي #حمدي_قنديل

نعت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية الإعلامي المصري حمدي قنديل عن 82 عام.

#حمدي_قنديل

مصدر الصورة Getty Images Image caption رحيل الإعلامي المصري حمدي قنديل صاحب "قلم رصاص"

وأطلق محبو قنديل هاشتاغ #حمدي_قنديل الذي ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لفقدان من وصفوه بقامة من قامات الإعلام المصري.

ولم تقتصر التغريدات على الشعب المصري إذ غرد كثيرون من بلاد عربية أخرى كتونس والمغرب والجزائر ولبنان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ania27El رحل صاحب قلم الرصاص ....



الذي كان ملهما للكثير من الإعلاميين اليوم ....وانا واحدة منهم ....



(عشت مرتين )....وتوقفت برامجك مرات عديدة....لكنك ستظل خالدا في قلوبنا حتى وإن اختلفنا احيانا مع قلمك ..

رحمة الله عليك #حمدي_قنديل pic.twitter.com/2HOmRknOuC — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) ١ نوفمبر ٢٠١٨

ونعى إعلاميون وفنانون في الوطن العربي قنديل من خلال تغريدات على حساباتهم الشخصية عبرو فيها عن حزنهم الشديد لوفاة الإعلامي المصري.

وانتشر هاشتاغ آخر بعنوان #نجلاء_فتحي قدم من خلاله المستخدمون واجب العزاء لها بعد وفاة زوجها.

وكان من بين أكثر الهاشتاغات تداولًا عبر "تويتر" في مصر والعراق والسعودية وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.