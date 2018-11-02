مواقع التواصل الاجتماعي تنعي #حمدي_قنديل

  • 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

نعت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية الإعلامي المصري حمدي قنديل عن 82 عام.

#حمدي_قنديل

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Image caption رحيل الإعلامي المصري حمدي قنديل صاحب "قلم رصاص"

وأطلق محبو قنديل هاشتاغ #حمدي_قنديل الذي ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لفقدان من وصفوه بقامة من قامات الإعلام المصري.

ولم تقتصر التغريدات على الشعب المصري إذ غرد كثيرون من بلاد عربية أخرى كتونس والمغرب والجزائر ولبنان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

ونعى إعلاميون وفنانون في الوطن العربي قنديل من خلال تغريدات على حساباتهم الشخصية عبرو فيها عن حزنهم الشديد لوفاة الإعلامي المصري.

وانتشر هاشتاغ آخر بعنوان #نجلاء_فتحي قدم من خلاله المستخدمون واجب العزاء لها بعد وفاة زوجها.

وكان من بين أكثر الهاشتاغات تداولًا عبر "تويتر" في مصر والعراق والسعودية وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

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