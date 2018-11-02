مواقع التواصل الاجتماعي تنعي #حمدي_قنديل
- 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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نعت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية الإعلامي المصري حمدي قنديل عن 82 عام.
#حمدي_قنديل
وأطلق محبو قنديل هاشتاغ #حمدي_قنديل الذي ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لفقدان من وصفوه بقامة من قامات الإعلام المصري.
#حمدي_قنديل في ذمة الله. pic.twitter.com/miEHdCkyNK— εғғεη∂ιηα ™ (@Effendina) ٣١ أكتوبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Effendina
"عيناكِ،— Rawi Haddad (@RawiHaddad) ١ نوفمبر ٢٠١٨
أيتها السروةُ الباسقة
أفلحتا إذ أبصَرَتا أوجاعَنا
قصصتِ قلماً رصيناً من جوفك
وافترشتِ الحق لهُ قرطاساً وروحاً
محبرتُه لاتَ أن تنضب
لم يلوثها البترول
رغم كرم السلاطين
وبقيت : لا تساوم
.. #حمدي_قنديل :
الحبر الذي لم يلوثه النفط،
فلتنعم بالسلام أيها المعلم"#راوي_حداد pic.twitter.com/SxgM4npsnM
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @RawiHaddad
#حمدي_قنديل— ثم أتبع سبباً (@Faizy_Gunzo) ١ نوفمبر ٢٠١٨
مُختصّر الحياة : ماقالُه جبريل عليهِ السّلام : يامُحمد عِش ماشئت فإنك ميّت ، أحبب من شئت فإنك مُفارقه ، وأعمل ماشئت فإنك مجزيٌ بِه...#ثائرون_فلسطينيون
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Faizy_Gunzo
ولم تقتصر التغريدات على الشعب المصري إذ غرد كثيرون من بلاد عربية أخرى كتونس والمغرب والجزائر ولبنان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
#حمدي_قنديل— مريم البسام (@MariamAlbassam) ٣١ أكتوبر ٢٠١٨
أول المُرحّلة اقلامهم الرصاص من الخليج ، ازعجهم منذ نعومة تطبيعهم ، كان قلماً وصوتاً غير كاتم للصوت ،قال كلمته فابلغوه بان يمشي ، حمدي ..قنديل ٌ من الجرأة والكلمة الواقفة على حد السيف ،فاتح عهد الشاشات الناطقة بالسخرية السوداء ..وخاتم الصحافيين النبلاء .#قلم_رصاص pic.twitter.com/P7S7snbCh2
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MariamAlbassam
ثقافة .. كفاح .. مدرسة— أحمد اليماحي (@ahmedyammahi) ١ نوفمبر ٢٠١٨
لم أرى في تاريخنا المعاصر صحفي مثله
علمنا كيف نواجه ب #قلم_رصاص حتى أعلن : #عشت_مرتين
رحمك الله يارائد الصحافة
وتعازينا لأسرته
#حمدي_قنديل pic.twitter.com/KzisYvExCt
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmedyammahi
رحل صاحب قلم الرصاص ....— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) ١ نوفمبر ٢٠١٨
الذي كان ملهما للكثير من الإعلاميين اليوم ....وانا واحدة منهم ....
(عشت مرتين )....وتوقفت برامجك مرات عديدة....لكنك ستظل خالدا في قلوبنا حتى وإن اختلفنا احيانا مع قلمك ..
رحمة الله عليك #حمدي_قنديل pic.twitter.com/2HOmRknOuC
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Ania27El
ونعى إعلاميون وفنانون في الوطن العربي قنديل من خلال تغريدات على حساباتهم الشخصية عبرو فيها عن حزنهم الشديد لوفاة الإعلامي المصري.
إيماءة إجلال ووداع... للقلم الرصاص الذي أبدا لم يُقصف... عاش مناضلا وذهب عزيزا... #رئيس_التحرير الأستاذ #حمدي_قنديل ... ألفة الجيل وفخر العائلة والصحافة المصرية... هتقطع بينا ياأستاذ عائلة وتلاميذا ومريدين... وصل سلامنا للغاليين والسلام أمانة اعمل معروف ... pic.twitter.com/ffRgxxzDpa— رشا قنديل (@RashaQandeelBBC) ١ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @RashaQandeelBBC
رائدٌ رفيعٌ رؤيويٌّ شجاع.— نيشان (@Neshan) ١ نوفمبر ٢٠١٨
نَطَقَ بالحقّ وَجَهَرَ به.
حمدي قنديل:
ركنٌ من أركان الصحافة الحرّة يرحل.
البقاء لله. pic.twitter.com/oiitM3Ezxa
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Neshan
الاقلام ترحل..— ايمان الحمود (@imankais1) ١ نوفمبر ٢٠١٨
والرصاص يبقى..
#حمدي_قنديل
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @imankais1
وانتشر هاشتاغ آخر بعنوان #نجلاء_فتحي قدم من خلاله المستخدمون واجب العزاء لها بعد وفاة زوجها.
وكان من بين أكثر الهاشتاغات تداولًا عبر "تويتر" في مصر والعراق والسعودية وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.
نهاية انستاغرام الرسالة التي بعث بها nadiaelgendy1
زمن الحب الجميل....#حمدي_قنديل و #نجلاء_فتحي pic.twitter.com/XCkyDPDmzq— رفيدة ياسين (@Rofaidayassin) ١ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Rofaidayassin
#نجلاء_فتحي— جمال عبد العظيم (@mtoQCU9xR1q5U8S) ١ نوفمبر ٢٠١٨
البقيه فى حياتك مدام نجلاء pic.twitter.com/3m4mbOUr99
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mtoQCU9xR1q5U8S