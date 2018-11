مواقع التواصل الاجتماعي تنعي #حمدي_قنديل

View this post on Instagram

أتقدم بخالص التعازي للفنانة الكبيره والصديقة العزيزه #نجلاء_فتحي في وفاه زوجها الإعلامي القدير #حمدي_قنديل الله يرحمه يارب 🤲🏻 ويصبرها علي فراقه وخالص العزاء لكل أسرته ومحبيه ... البقاء لله #نادية_الجندي