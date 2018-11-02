سعوديون يستنكرون: #معلم_يعتدي_علي_طالب_في_ابها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يظهر معلما ينهال بالضرب على أحد الطلاب أمام زملائه بمدرسة خاصة في مدينة أبها.

#معلم_يعتدي_علي_طالب_في_ابها

مصدر الصورة Youtube عاجل بالفيديو Image caption معلم يعتدي علي طالب في السعودية

ويظهر الفيديو طريقة التعنيف التي مارسها الأستاذ على التلميذ ما أثار غضب رواد مواقع التواصل ولا سيما السعوديين منهم.

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وأطلق المغردون هاشتاغ #معلم_يعتدي_علي_طالب_في_ابها الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من تسعة آلاف تغريدة، وأعربوا من خلاله عن رفضهم للفيديو المتداول وللتعنيف في المدارس بشكل عام.

وبينما استنكر آخرون تصرف المعلم وشددوا على محاسبته، فقد تساءلوا عن ما وصفوه بتسيب وقلة حياء الطلاب وتفننهم في استفزاز المعلم كي يخرج عن طوره.

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نعم المعلم أخطأوسوف ينال عقابه ولكن من المسؤول عن تسيب وقلة حياءالطلاب وتفننهم فيإستفزاز المعلم كي يخرج عن طوره؟

ياناس الواحدفينا عنده أبنين في البيت يعجز أحياناً في تربيته وضبطهم فكيف بمعلم عنده أكثر من ٣٠طالب بالفصل مختلفي التربية؟#قليلاً_من_العدل pic.twitter.com/1FaQ0NlZAY — عبدالعزيز العمري (@abdul_aziz_ali_) ١ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fh_16671 #معلم_يعتدي_علي_طالب_في_ابها اول شيء الطالب غير محترم وقليل ادب المعلم المفروض يتفهم ان هالمرحله العمريه من الطلاب مرحلة ميؤوس منها من ناحية الضرب فيفضل انه يتعامل معه بعقاب آخر pic.twitter.com/K1YtP21O2I — Fahad (@fh_16671) ١ نوفمبر ٢٠١٨

ووجه أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إدارة التعليم في المنطقة بالتحقيق السريع والعاجل في صحة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورفع نتائج التحقيق لإمارة المنطقة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب .