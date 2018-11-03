تصدر هاشتاغ #المنيا قائمة الهاشتاغات في مصر على موقع تويتر، بعد تعرض حافلة تقل أقباطا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا بصعيد مصر.

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وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وتعد هذه المرة الثانية التى يتم فيها الهجوم على حافلة تقل عددا من الأقباط خلال رحلتهم للصلاة بنفس الدير خلال عام.

إدانات واسعة على تويتر

وأعرب مغردون عرب عن تضامنهم مع أهالي الضحايا ومصر، وأكدوا أن هذه الهجمات لن تنال من من وحدة وعزيمة الشعب المصري في محاربة "الإرهاب الظلامي".

وكتب طارق الزمر قائلا:" الأقباط هم شركاؤننا في الوطن وكل عدوان عليهم هو عدوان على المجتمع كله وعلى الوطن.. #المنيا."

وعلقت المذيعة المصرية ضحى الزهيري :" ما أقسى وأغبى أن تقتل شخصا في طريقة للعبادة بدعوى الدين! ."

كما نعى حساب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تويترضحايا دير الأنبا صموئيل وأكد عازم بلاده على مكافحة الإرهاب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlsisiOfficial الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلب من المشاركين في منتدى شباب العالم الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث المنيا الإرهابي.

ويؤكد سيادته في وجود شباب من مُختلَف أنحاء العالم أن مصر سوف تقف قوية دائماً أمام التطرّف والإرهاب. pic.twitter.com/rRIExOoFyf — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ٢ نوفمبر ٢٠١٨

وتساءل البعض عن أسباب تكرر الحادث في نفس المكان وطالبوا بمحاسبة المقصرين، بينما دعا البعض الآخر إلى اتخاذ خطوات سريعة للقضاء على "الفكر الإرهابي" من خلال تطوير مناهج التعليم ومحاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة.

وعلق المغرد أمجد أمجد:" نطالب بإقالة محافظ المنيا و مدير الأمن من بعد حادث نفس الدير العام الماضى ... و بسبب تهاونهم و تراخيهم تكرر نفس الحادث اليوم."

ونشر البعض مقاطع فيديو وصورا مروعة من موقع الهجوم تُظهر عدد من الضحايا والجرحى.

كما وصف المغردون الهجوم بـ "المجزرة الشنيعة" وخصصوا جزءا هاما من تغريداتهم للحديث عن أبعاد وأسباب هذا الهجوم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amradib لا افهم من يتشاجرون وبتجادلون وسط ما حدث اليوم في المنيا . ارهاب واضح والضحايا اولادنا واخواتنا وغير هذا ارحموا انفسكم وارحمونا . رحمهم الله وان شاء الله نجيب حقهم ونقتص لهم — Amr Adib (@Amradib) ٢ نوفمبر ٢٠١٨

وكتب عضو مجلس النواب، مصطفى بكري:"الأعمال الارهابية الجبانة لن تنل من عزيمة المصريين ووحدتهم في مواجهة هذه الاعمال الخسيسة ، ابدا لن يهزموا إرادة المصريين وصمودهم ووقوفهم خلف قيادتهم ومؤسساتهم في مواجهة الإرهاب ودحره ، لقد جن جنونهم بعد العمليات الناجحه التي قامت بها قوات الجيش والشرطه وبعد القبض علي الارهابي هشام العشماوي."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BakryMP هشام العشماوي ولذلك تجدهم يتأمرون ويظنون أنهم قادرون علي النيل من إرادتنا وعزيمتنا ، مصر تنتصر بأبنائها الشرفاء وتضحياتهم وبسالتهم — مصطفى بكري (@BakryMP) ٢ نوفمبر ٢٠١٨

أما الصحفي المصري أيمن الصياد فكتب : "عسى أن يكون هناك من يبحث بجدية (وبعيدا عن الشعارات الجاهزة المسبقة) عن العوامل «والسياقات» التي تؤدي، وتشجع، وتسمح بمثل هذه الجريمة البشعة «المتكررة» بحق «أبرياء»٠#المنيا."