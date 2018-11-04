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مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات على إيران حيز التنفيذ، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى طهران بطريقته الخاصة.

ففي خطوة غريبة، نشر ترامب، على حسابه الرسمي على تويتر، صورة تحاكي ملصق المسلسل الأمريكي الشهير "صراع العروش".

ودون ترامب على الملصق عبارة "العقوبات قادمة في 5 من نوفمبر" التي اقتبسها من الجملة الدعائية للمسلسل " الشتاء قادم" .

ولم تمر ساعات طويلة حتى جاء الرد الإيراني عن طريق حساب انستغرام منسوب لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ونشر الحساب ملصقا يحمل صورة سليماني تحت عنوان "سأقف بوجهك".

#العقوبات_قادمة.. العالم يتفاعل عبر تويتر

أثار الملصقان عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ حصدا عشرات الآلاف من التعليقات.

وتباينت آراء المغردين عبر هاشتاغ #SanctionsAreComing ( العقوبات قادمة) حول عودة العقوبات الأمريكية على إيران.

وفي الوقت الذي سخر فيه مغردون من ترامب واعتبروه غير جاد في قراره، أعرب آخرون عن إعجابهم بأسلوب الرئيس الأمريكي.

كما فعل نشطاء إيرانيون هاشتاغ #IranSanctions للتأكيد على صمودهم في وجه ما وصفوه بـ "عنجعهية ترامب".

أما عربيا، فعاود هاشتاغ "العقوبات الأمريكية" الانتشار مرة أخرى.

ويصف بعض المغردين العرب العقوبات الأمريكية على إيران بـ"غير الواقعية" بينما يرى فيه آخرون خطوة جيدة للقضاء على "أيادي إيران التخربية في المنطقة".

ودعا نشطاء وسياسيون أجانب، عبر تويتر، إدارة ترامب للالتزام بالاتفاق النووي مع إيران من أجل تجنب العواقب الوخمية، في حين رحب آخرون بعودة العقوبات على إيران.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DARWISH_KHALED1 لن تفلح العقوبات الامريكيه على ايران لعدة اسباب

1-الايرانين فى حالة حصار عملى منذ نجاح الثوره الايرانيه عام1979

2-الاقتصادالايرانى تم تدريبه واقلمته على الحصار منذ1979

3-الاقتصاد الايرانى لمدة 40 سنه اصبح عنده استقلال زراعى وصناعى عالى المستوى

4-دول العالم تمر بمرحلة ركود اقتصادى — زعيم حزب الكنبة (@DARWISH_KHALED1) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fahddeepaji1 مع أقتراب العد التنازلي لتطبيق #العقوبات_الامريكية على #إيران تم استثناء ثمان دول لازالت تواصل مفاوضاتها على كيفية تطبيق العقوبات كاملة خصوصاً أنها أهم 8 مستوردين ، وسيكون هذا الاستثناء حتى مارس القادم مع اشتراط استعمال العملات المحلية وليس العملة الإيرانية في عملية الإستيراد. — #فهد ديباجي (@fahddeepaji1) ٣ نوفمبر ٢٠١٨

وغرد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو:"سنفرض في 5 من نوفمبر عقوبات صارمة على النظام الإيراني. هدفنا هو إجبار إيران على التخلي عن أنشطتها المدمرة. ستستهدف العقوبات النظام، وليس الشعب الذي عانى من سوء إدارة حكومته ، والسرقة ، والقمع."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SecPompeo On November 5, we will place tough sanctions on #Iran’s ruling regime. Our aim is to compel Iran to abandon its destructive activities. The sanctions will target the regime—not the people, who have suffered the pain of their government’s mismanagement, theft, and brutality. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ٣ نوفمبر ٢٠١٨

وفي تعليق آخر، تحدث الصحفي نكي كاي من تداعيات الخطيرة للعقوبات على حياة المواطن الإيراني.

فكتب :"هراء مطلق. العقوبات تؤذي الناس دائما. وفي البلدان الأوتوقراطية أو الثيوقراطية ، لا يستطيع الناس تحسين حياتهم بشكل ديمقراطي. والأدلة التجريبية في هذا المقال تظهر إيرانيين يتهافتون على شراء المواد الغذائية ."