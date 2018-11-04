ترامب يتحدى إيران في "صراع العروش" وسليماني "يتوعد"
مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات على إيران حيز التنفيذ، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى طهران بطريقته الخاصة.
ففي خطوة غريبة، نشر ترامب، على حسابه الرسمي على تويتر، صورة تحاكي ملصق المسلسل الأمريكي الشهير "صراع العروش".
ودون ترامب على الملصق عبارة "العقوبات قادمة في 5 من نوفمبر" التي اقتبسها من الجملة الدعائية للمسلسل " الشتاء قادم" .
ولم تمر ساعات طويلة حتى جاء الرد الإيراني عن طريق حساب انستغرام منسوب لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
ونشر الحساب ملصقا يحمل صورة سليماني تحت عنوان "سأقف بوجهك".
#العقوبات_قادمة.. العالم يتفاعل عبر تويتر
أثار الملصقان عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ حصدا عشرات الآلاف من التعليقات.
وتباينت آراء المغردين عبر هاشتاغ #SanctionsAreComing ( العقوبات قادمة) حول عودة العقوبات الأمريكية على إيران.
وفي الوقت الذي سخر فيه مغردون من ترامب واعتبروه غير جاد في قراره، أعرب آخرون عن إعجابهم بأسلوب الرئيس الأمريكي.
كما فعل نشطاء إيرانيون هاشتاغ #IranSanctions للتأكيد على صمودهم في وجه ما وصفوه بـ "عنجعهية ترامب".
أما عربيا، فعاود هاشتاغ "العقوبات الأمريكية" الانتشار مرة أخرى.
ويصف بعض المغردين العرب العقوبات الأمريكية على إيران بـ"غير الواقعية" بينما يرى فيه آخرون خطوة جيدة للقضاء على "أيادي إيران التخربية في المنطقة".
ودعا نشطاء وسياسيون أجانب، عبر تويتر، إدارة ترامب للالتزام بالاتفاق النووي مع إيران من أجل تجنب العواقب الوخمية، في حين رحب آخرون بعودة العقوبات على إيران.
وغرد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو:"سنفرض في 5 من نوفمبر عقوبات صارمة على النظام الإيراني. هدفنا هو إجبار إيران على التخلي عن أنشطتها المدمرة. ستستهدف العقوبات النظام، وليس الشعب الذي عانى من سوء إدارة حكومته ، والسرقة ، والقمع."
وفي تعليق آخر، تحدث الصحفي نكي كاي من تداعيات الخطيرة للعقوبات على حياة المواطن الإيراني.
فكتب :"هراء مطلق. العقوبات تؤذي الناس دائما. وفي البلدان الأوتوقراطية أو الثيوقراطية ، لا يستطيع الناس تحسين حياتهم بشكل ديمقراطي. والأدلة التجريبية في هذا المقال تظهر إيرانيين يتهافتون على شراء المواد الغذائية ."