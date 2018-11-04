لم يمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب من الحديث عن المباراة التي جمعت الأهلي المصري بالترجي التونسي، ضمن دوري أبطال افريقيا.

مصدر الصورة KHALED DESOUKI

فقد اعتلى #التاسعه_يا_اهلي مراكز متقدمة على تويتر في مصر مسجلا أكثر من 30 ألف تغريدة يليه هاشتاغ #الاهلي_الترجي.

نقلت التعليقات عبر الهاشتاغ أحلام وأماني جماهير النادي الأحمر في الحصول على لقب البطولة التي ستجعلهم ملوكا على عرش القارة للمرة التاسعة.

وفاز الأهلي على ضيفه الترجي في ملعب برج العرب بالإسكندرية بـ 3 أهداف مقابل هدف، ما يعزز فرصة الأهلي في الفوز باللقب التاسع قبل لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل في تونس.

كما احتلت عبارة "الاتحاد التونسي" المركز الرابع في لائحة الهاشتاغات الأكثر استخداما في مصر على تويتر.

تقنية الـ"VAR"

وأثار استخدام تقنية الـ"VAR" في المباراة ردود فعل متباينة، فمن المغردين من وصفها بالرائعة ومنهم من وصفها بالفضيحة.

وشهدت المباراة 3 ركلات جزاء اثنتان لصالح الفريق المصري، وواحدة للفريق التونسي.

وطالب مغردون بمعاقبة حكم المباراة ولاعب الأهلي وليد ازارو لتعمده تمزيق قميصه ليستفيد بعدها من ركلة جزاء.

في المقابل، وجه آخرون انتقادات لاذعة للترجي التونسي بسبب مباراياته السابقة.

ولم يكن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركى آل الشيخ، بمنأى عن الحدث الكروي، فرد على تغريدة منسوبة لمقدم "بي إن سبورتس"هشام الخلصي.

نبذ التعصب الكروي

لكن رغم نشوة الفوز التي غمرت مشجعي الأهلي وتذمر أحباء الترجي إلا أن أغلب التغريدات أكدت على العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين ودعت إلى نبذ التعصب الكروي.

ولم تخل بعض التغريدات من روح الفكاهة.

وأعادت المباراة الحديث عن واقع الكرة الإفريقية، إذ يرى مغردون أن البطولات الإفريقية تشهد منذ سنوات تجاوزات وشبهات فساد. ودعوا إلى إجراء إصلاحات جذرية ولإعادة الكرة الإفريقية لمكانتها المعهود.ة