شغلت قضية الشيخ البحريني علي سلمان ومعارضين آخرين الرأي العام العربي على مواقع التواصل الاجتماعي.

#الشيخ_علي_سلمان

مصدر الصورة Getty Images Image caption الحكم بالسجن مدى الحياة على زعيم المعارضة في البحرين

وقضت محكمة في البحرين بالسجن مدى الحياة على الشيخ سلمان من بين ثلاثة معارضين بارزين في البلاد ملغية حكما سابقا بتبرئتهم من اتهامات بالتجسس لصالح قطر.

وأطلق مغردون بحرينيون حملة ضد قرار المحكمة شاركهم فيها مغردون من العراق ولبنان، مطلقين عدة هاشتاغات نذكر منها #الشيخ_علي_سلمان و #البحرين باللغة العربية و #FreeSheikhAli و #bahrain حاصدين أكثر من 15 ألف تغريدة على موقع تويتر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ebrahimsharif الحياة وقفة عز..

نواب وسياسيون يتهافتون على مقاعد نيابية هزيلة، ولكن المقعد الوحيد الذي يهتم به الشيخ علي سلمان هو مقعده في قلوب الناس الطيبين.

عشت حرا أبا مجتبى، وستبقى حرا.#FreeSheikhAli pic.twitter.com/itMpKVzsP3 — Ebrahim Sharif (@ebrahimsharif) ٣ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jaberalharmi أن تحكم #البحرين على مجموعة من المعارضين فيها بالمؤبد بتهمة التخابر مع #قطر .. هذا أمر مضحك ، ويجعلها محل سخرية العالم أكثر مما هي عليه اليوم ..

نفهم أن البحرين تابعة .. لكن احفظوا لكم قليلا من الحياء والكرامة .. ويكفي عبث بالنسيج الإجتماعي البحريني .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

وأصدرت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بياناً حول الحكم الصادر بحق أمينها العام الشيخ سلمان قالت فيه إن "القضاء البحريني أداة في يد السلطة الحاكمة والحكم بالمؤبد في هذا التوقيت يعكس حجم الفوضى والتبعية".

واستذكر المستخدمون شخصيات عديد أخرى من أبرزها رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب والشيخ عيسى قاسم المتواجد في بريطانيا منذ تموز/يوليو 2018 لتلقي العلاج إثر تدهور في حالته الصحية.

وكانت الحكومة نزعت الجنسية عن قاسم في العام 2016، ووضعته تحت الإقامة الجبرية حتى 9 تموز/يوليو.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FATIM929 ثم ماذا يا حكام نظام #البحرين ..

أسقطتم الهوية البحرينية عن الشيخ #عيسى_قاسم ، أعدمتم أبناء البحرين وخيرة شبابها، أتيتم بأغراب وألصقتم بهم الجنسية زورًا، حكمتم بالسجن المؤبد على الشيخ #علي_سلمان ، ثم ماذا!

لم تتمكنوا من انتزاع الحق من أهله ولن تتمكنوا من سلبهم إياه مهما فعلتم.. — فَ (@FATIM929) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Muradalhayki يريدون من كل هذه الأحكام الجائرة أن يخاف الناس ويصمتوا، لكن الواقع غير ذلك، تضحيات نبيل رجب وعلي سلمان وابراهيم شريف وكل معتقل ومعتقلة، وكل من عذب وقتل وفصل عن عمله وهجر واسقطت جنسيته، لن تزيدنا إلا إصرارا بالسير قدما في مطالباتنا لتحقيق الديمقراطية والاصلاح #FreeSheikhAli — Murad (@Muradalhayki) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2017 إن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016 مشيرة إلى حلّ الحكومة أهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، ومحاكمة نشطاء حقوقيين بارزين ورجال دين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و127 منظمة دولية قد طالبت البحرين في آب/أغسطس من هذا العام بإطلاق سراح رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب.

وغردت منظمة العفو الدولية على صفحتها الرسمية في تويتر: "العفو الدولية تنتقد قرار محكمة الاستئناف البحرينية والتي قضت اليوم باستبدال حكم البراءة بالحكم المؤبد على المعارض البحريني الشيخ علي سلمان. فالحكم يعد مؤشرا خطيرا بأن السلطات في البحرين مستمرة بسياساتها التعسفية وغير القانونية ضد المعارضين والناشطين السلميين".

وفي المقابل وبحسب وكالة انباء البحرين فقد صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت حكمها في قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.

وأيد بعض المغردين قرار المحكمة من خلال تغريدات وصفو فيها سلمان "بالإرهابي"، وشنوا من خلالها هجوما على قطر وقيادتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @8Alnuaimi أتمنى من البحرين بأن لا تكتفي بسجن

الارهابي علي سلمان وان تقوم برفع قضية في

المحاكم الدوليه على حمد بن جاسم لكونه

أرهابي دولي ساهم في الأحداث المؤسفه ألتي

حدثت في البحرين في العام 2011 https://t.co/jJ2lpUtHb4 — محـ النعيمي ـمد (@8Alnuaimi) ٤ نوفمبر ٢٠١٨