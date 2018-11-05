وجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل عبر هاشتاغ #فليسمع_كيانكم الذي استخدمه مغردون في كل من سوريا والعراق والجزائر.

#فليسمع_كيانكم

مصدر الصورة Getty Images Image caption وفود رسمية سياسية ورياضية إسرائيلية إلى عدد من الدول العربية

وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن "تمسكهم بالمقاومة للدفاع عن بلدهم وقضيتهم وعقيدتهم".

وتأتي هذه الحملة بعد زيارات رسمية لسياسيين ورياضيين إسرائيليين لعدد من الدول العربية كقطر والإمارات وسلطنة عمان وغيرها من الدول رافضين "لفكرة التطبيع مع إسرائيل".

ونشر النشطاء رسائل باللغتين العربية والعبرية لإيصالها بسرعة، مرفقين بعضا منها بصور لقادة دول عربية وإلى جانبهم قادة إسرائيليين.