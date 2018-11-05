لبنانيون يوجهون رسالة إلى إسرائيل عبر هاشتاغ #فليسمع_كيانكم
وجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل عبر هاشتاغ #فليسمع_كيانكم الذي استخدمه مغردون في كل من سوريا والعراق والجزائر.
#فليسمع_كيانكم
وانتشر الهاشتاغ بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن "تمسكهم بالمقاومة للدفاع عن بلدهم وقضيتهم وعقيدتهم".
وتأتي هذه الحملة بعد زيارات رسمية لسياسيين ورياضيين إسرائيليين لعدد من الدول العربية كقطر والإمارات وسلطنة عمان وغيرها من الدول رافضين "لفكرة التطبيع مع إسرائيل".
ونشر النشطاء رسائل باللغتين العربية والعبرية لإيصالها بسرعة، مرفقين بعضا منها بصور لقادة دول عربية وإلى جانبهم قادة إسرائيليين.