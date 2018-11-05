تمثال محمد صلاح يثير موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية على تمثال اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي أزيح الستار عنه في شرم الشيخ من قبل منتدى شباب العالم احتفالا بالنجاحات التي حققها النجم المصري.

مصدر الصورة facebook Mai Abdallah Image caption تمثال اللاعب المصري محمد صلاح

وفور الكشف عن التمثال انهالت عبارات السخرية والدهشة على التمثال في مختلف منصات التواصل الاجتماعي إذ رأى كثير من المستخدمين أنه لا يوجد شبه بينه وبين صلاح.

ونشر المغردون المصريون صور التمثال مرفقينها بعبارات ساخرة .

فقال أحد المغردين: "تمثال عبقري يمشي محمد صلاح و محمد منير و محمد نجم و علي ربيع ولو اتكيت عليه شوية يجيب علي حميدة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmditsh تمثال عبقري يمشي محمد صلاح و محمد منير و محمد نجم و علي ربيع ولو اتكيت عليه شوية يجيب علي حميدة pic.twitter.com/5qxodJiUNk — Ahmed Zidane (@Ahmditsh) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

وقالت صاحبة التمثال، النحاتة مي عبد الله على صفحتها في فيسبوك إنها "ليست راضية عن الشكل النهائي له".

وردت مي على الانتقادات التي وجهت لطريقة تصميم التمثال قائلة إن التعليقات السلبية على التمثال "لن تحبطها"، مضيفة: "أنا عملت اللي عليا ومقصرتش، ودي إرادة ربنا أن التمثال باظ في الآخر".

وأضافت أن التمثال لم يكن مصنوعًا من أجل المنتدى: "لما بدأت في التمثال مكنتش عاملاه لمنتدى الشباب ولا للمعرض"

ولم تقتصر التعليقات على العالم العربي بل تعدتها لتصل إلى القارتين الأوروبية والأمريكية.

إذ علق محبو كرة القدم بسخرية على التمثال، معتبرين أنه لا يشبه صلاح لا من قريب ولا من بعيد.

وفي المقابل لم يعلق النجم المصري على الموضوع.