انقسام عربي على مواقع التواصل حول #العقوبات_الأمريكية على إيران
فرضت قضية العقوبات الأمريكية على إيران نفسها على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وأنحاء متفرقة من العالم في الـ 24 ساعة الماضية.
العقوبات الأمريكية على إيران
وبعد فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حزمة عقوباته الجديدة على إيران، تبنى الرئيس الإيراني محمد حسن روحاني لهجة يغلب عليها التحدي في تصريحاته التي جاءت ردا على الإجراءات الأمريكية، مؤكدا أن بلاده سوف تستمر في "بيع النفط".
وانعكس المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي اذ انقسم الشارع العربي بين فريقين الأول مؤيد للعقوبات والثاني رافض لها.
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدة هاشتاغات حول هذا الموضوع نذكر منها #العقوبات_الأميركية و #العقوبات_الامريكية_ضد_طهران و#ايران و #أمريكا وغيرها حاصدة أكثر من 80 ألف تغريدة.
ورحب الفريق الرافض لتوسع الدور الإيراني في المنطقة بالعقوبات الأمريكية مطالبا بفرض المزيد منها.
وفي المقابل، اعتبر الفريق الموالي لإيران أن العقوبات لن تغير شيئا بل ستزيد الجمهورية الإسلامية قوة.