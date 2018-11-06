انقسام عربي على مواقع التواصل حول #العقوبات_الأمريكية على إيران

فرضت قضية العقوبات الأمريكية على إيران نفسها على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وأنحاء متفرقة من العالم في الـ 24 ساعة الماضية.

العقوبات الأمريكية على إيران

مصدر الصورة Twitter Image caption العقوبات الأمريكية على إيران

وبعد فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حزمة عقوباته الجديدة على إيران، تبنى الرئيس الإيراني محمد حسن روحاني لهجة يغلب عليها التحدي في تصريحاته التي جاءت ردا على الإجراءات الأمريكية، مؤكدا أن بلاده سوف تستمر في "بيع النفط".

وانعكس المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي اذ انقسم الشارع العربي بين فريقين الأول مؤيد للعقوبات والثاني رافض لها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jerrymahers مع بدء سريان العقوبات الأمريكية برعاية ودعم وضغط سعودي على إيران نتذكر حديث رسولنا الكريم محمد الذي قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا.



نعم ايها الاصدقاء، لقد فضحت الشام واليمن مخططات الملالي بالسيطرة على دولنا العربية فكانت السعودية لهم في المرصاد.

شكراً لحزم سلمان #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HamidSani2 إنه لشرف كبير جداً لبلدان وشعوب هذه المنطقة لاسيما في لبنان وسوريا وفلسطين، بأن يكونوا من المؤيدين لنهج المقاومة ضد العدو الصهيوني. إنهم يدركون بشكل لا لُبس فيه بأن العقوبات الأميركية ضد إيران هي بسبب نهجها المناهض للصهيونية. علماً أن كثيرين حرموا أنفسهم من هذا الشرف. @hamasinfo — Hamid Sani 🇮🇷 (@HamidSani2) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدة هاشتاغات حول هذا الموضوع نذكر منها #العقوبات_الأميركية و #العقوبات_الامريكية_ضد_طهران و#ايران و #أمريكا وغيرها حاصدة أكثر من 80 ألف تغريدة.

ورحب الفريق الرافض لتوسع الدور الإيراني في المنطقة بالعقوبات الأمريكية مطالبا بفرض المزيد منها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @9977822 امريكا فرضت حزمة عقوبات جديدة على #ايران

وحتى الآن لم يخرج حليف الإرهاب أردوغان يدين ويستنكر



شيكوا على الميكروفون يا اخوان يمكن خربان ! — نستاهلك🇸🇦 (@9977822) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

وفي المقابل، اعتبر الفريق الموالي لإيران أن العقوبات لن تغير شيئا بل ستزيد الجمهورية الإسلامية قوة.