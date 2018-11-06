السيسي يشعل مواقع التواصل بعد تصريحاته حول إعمار سوريا
أثار تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة له في شرم الشيخ بجلسة تحت عنوان "ما بعد الحروب والنزاعات.. آليات بناء المجتمعات والدول" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي وإعمار سوريا
أكد السيسي من خلال كلمته بأن مصر لن تشارك في إعادة إعمار سوريا قائلا "أليس السوريون هم من خربوها؟ لماذا إذًا أصلحها لهم؟ لا لن أصلحها لهم، أنا أهتم بإصلاح بلدي، وبناء بلدي وشبابي، لكن أنتم من تفعلون هذا في بلادكم وتخربون بلادكم"، مضيفا: "أقول كلام لن تسمعوه من أحد أبدا"
وأثارت كلمة السيسي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شن مغردون سوريون هجوما عنيفا على الرئيس المصري، واصفين تصريحاته بالاستفزازية.
فيما سخر آخرون من كلمة السيسي فقال أحدهم " هو حد طلب منك فلوس يا سيسي، يا جماعة يلي معه فراطة يعمله لمة ع باب الجامع الكبير بدمشق ويبعتله ياهم".
وأيد البعض الآخر ما قاله الرئيس المصري واصفين كلامه بالجريء.