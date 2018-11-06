السيسي يشعل مواقع التواصل بعد تصريحاته حول إعمار سوريا

أثار تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة له في شرم الشيخ بجلسة تحت عنوان "ما بعد الحروب والنزاعات.. آليات بناء المجتمعات والدول" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

السيسي وإعمار سوريا

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أكد السيسي من خلال كلمته بأن مصر لن تشارك في إعادة إعمار سوريا قائلا "أليس السوريون هم من خربوها؟ لماذا إذًا أصلحها لهم؟ لا لن أصلحها لهم، أنا أهتم بإصلاح بلدي، وبناء بلدي وشبابي، لكن أنتم من تفعلون هذا في بلادكم وتخربون بلادكم"، مضيفا: "أقول كلام لن تسمعوه من أحد أبدا"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MashhourII كلام جريء من السيسي حول اعمار سوريا. لماذا نساهم بإعادة اعمار سوريا ومخربها على رأس السلطة؟ المسؤول عن خراب سوريا هم ايران وقطر ولبنان وروسيا وهم المسؤول عن اعمارها. ١٥٠ مليار دولار اموال ايرانية مجمدة يجب ان تحول لصندوق اعمار سوريا. أموال مصر للمصريين واموال السعودية للسعوديين! pic.twitter.com/wIgWjdduvg — Mashhour | مشهور (@MashhourII) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

وأثارت كلمة السيسي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شن مغردون سوريون هجوما عنيفا على الرئيس المصري، واصفين تصريحاته بالاستفزازية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YTahawi السيسي يرفض المساهمة في اعادة اعمار سوريا ، ياعمي روح الله يساعدكم ويعين الشعب المصري عليك وعغبائك ..



ماكان ناقصنا الا السيسي "بلحة" 😂😅 — yassin Ta (@YTahawi) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abedalhamdo هههههه ابو تلاجة ضايقة عينه على اموال اعادة اعمار سوريا وبده يلزقها بالشعب السوري

ياسيدي انت واشباهك حلو عن سوريا ومابدنا منكم قرش pic.twitter.com/3acdEMemI0 — Abed Alhamdou عابد (@abedalhamdo) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

فيما سخر آخرون من كلمة السيسي فقال أحدهم " هو حد طلب منك فلوس يا سيسي، يا جماعة يلي معه فراطة يعمله لمة ع باب الجامع الكبير بدمشق ويبعتله ياهم".

وأيد البعض الآخر ما قاله الرئيس المصري واصفين كلامه بالجريء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Man_against_10 زعيم #مصر السيد #عبدالفتاح_السيسي مخاطباً السوريين :

انتم اللي خربتو بلدكم بأيديكم !!

أساعدكم في إعمار سوريا ليه ؟؟

الدول تتقاتل بسبب 10 مليار دولار وانتم تحتاجون 300 مليار !!

مين الدوله اللي حتمد يدها ليكم ؟

أنا أصلح بلدي وبس وأبني بلدي ولشبابي ..

تحية لهذا الرجل 🌹 pic.twitter.com/nBn0K66sB4 — The Best (@Man_against_10) ٥ نوفمبر ٢٠١٨