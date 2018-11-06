الكويت_تغرق للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا

شهدت الكويت أحوالاً جوية سيئة في اليومين الماضيين مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول اجتاحت شوارعها وبعض المنازل، وجرفت معها عشرات السيارات.

#الكويت_تغرق

مصدر الصورة Getty Images Image caption سوء الأحوال الجوية يعلّق العمل والدراسة في الكويت

وتصدر هاشتاغ #الكويت_تغرق وهاشتاغ #الكويت قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت وعدد من الدول العربية حاصدين اكثر من 41 ألف تغريدة

نشر ناشطون من خلاله العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر غرق المنازل وتضرر الطرق.

وقررت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الملاحة الجوية، قائلة عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر "تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وحرصاً على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء ٦/١١/٢٠١٨ واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتتمنى الكويتية للجميع السلامة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KuwaitAirways تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وحرصاً على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء ٦/١١/٢٠١٨ واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتتمنى الكويتية للجميع السلامة.. — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تعطيل العمل بكافة الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر "بناءاً علي تعليمات مجلس الوزراء بتعطيل العمل بجميع الوزارات والدوائر الحكومية ، نظرا لسوء الأحوال الجوية ، ومن منطلق حرص وزارة الداخلية علي سلامة الجميع فإنها تهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم مالم تستدعي الضرورة الخروج".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Moi_kuw بناءاً علي تعليمات مجلس الوزراء بتعطيل العمل بجميع الوزارات والدوائر الحكومية ، نظرا لسوء الأحوال الجوية ، ومن منطلق حرص وزارة الداخلية علي سلامة الجميع فإنها تهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم مالم تستدعي الضرورة الخروج ، وذلك لوجود تجمعات لمياه الأمطار على

"1” — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

وغردت وزارة التربية قائلة "بناءا علي تعليمات مجلس الوزارء تعطيل الدراسة في وزارة التربية للطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والادارية."