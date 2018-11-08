لجأ اللبنانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن استيائهم من التوتر بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات الخاصة الذين نفذوا وعيدهم بإطفاء مولداتهم ساعتين يوم الثلاثاء حيث غرقت مناطق عدة في لبنان في الظلام.

#وبتقلي_بلد

مصدر الصورة Getty Images Image caption لبنانيون يعيشون على ضوء الشموع

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغات عدة نذكر منها #وبتقلي_بلد و #ردونا_عالشمعه و #بين_عنتر_والدوله والتي وصلت عدد المشاركات بها إلى أكثر من ستة آلاف تغريدة عبروا من خلالها عن وجعهم من الأزمات التي لا تنتهي في بلدهم، فغرد أحدهم قائلا بلاد الرعب أوطاني من القاصي إلى الداني ومن خوف الى خطر ومن منفى الى الثاني بلاد الحزن أوطاني تدمر كل بنيان توفى الأمن في وطني وصار الموت مجاني بلاد الصبر أوطاني"

وانتقد كثيرون عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وصف بالقوي في ظل الأزمات التي تمر فيها البلاد.

ولم تغب السخرية عن تغريدات اللبنانيين، فقالت إحدى المغردات "محتارة إذا بسافر على قبرص 3 أيام أو بدفع اشتراك الموتور 10 أمبير"