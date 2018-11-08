حرب الهاشتاغات بين السيسي ومرسي في مصر
أعلنت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر "ساحة حرب" بعد الهاشتاغ الموالي لرئيس الجمهورية الحالي وآخر متعاطف مع رئيس الجمهورية السابق.
#السيسي_اجمل_حدوته_مصريه
وأطلق مغردون مصريون هاشتاغ مؤيد لرئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي يحمل عنوان #السيسي_اجمل_حدوته_مصريه بمناسبة انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
وكان الهاشتاغ من ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حاصدا أكثر من ثمانية آلاف تغريدة، عبر من خلاله المستخدمون عن تمسكهم بالرئيس السيسي والإنجازات التي قام بها.
#احكي_عن_مرسي
وفي المقابل رد مغردون مصريون رافضون لما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على الهاشتاغ الذي أطلقه أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحت هاشتاغ #احكي_عن_مرسي رد الموالون للرئيس المعزول محمد مرسي على مؤيدي الرئيس السيسي معتبرين بأن الأول وصل إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع والثاني عبر "انقلاب عسكري".
وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة.