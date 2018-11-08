تابع محبو كرة القدم في العالم العربي والعالم مباريات بطولة دوري ابطال أوروبا التي حفلت بتسجيل عدد كبير من الأهداف.

#يوفنتوس_مانشستر_يونايتد

مصدر الصورة Matthew Ashton Image caption "السيدة العجوز" تنهار أمام "الشياطين الحمر"

البداية مع مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" الذين قلبوا الطاولة على يوفنتوس "السيدة العجوز" في مباراة مثيرة شهدت صحوة الفريق الإنجليزي في آخر عشر دقائق من المباراة.

وأطلق المغردون هاشتاغ #يوفنتوس_مانشستر_يونايتد الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية نذكر منها لبنان والأردن وسوريا والسعودية وليبيا وتونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 20 ألف تغريدة، وعبر من خلاله محبو يونايتد عن فرحهم بالفوز في حين رفض مشجعو يوفنتوس الإيطالي الخسارة.

#HalaMadrid

وإلى مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن التشيكي التي انتهت بفوز حامل اللقب بخمسة اهداف نظيفة كانت من توقيع الفرنسي كريم بنزيما وكاسيميرو وجاريث بيل وتوني كروس.

وأطلق المغردون هشتاغ #HalaMadrid الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا حاصدا اكثر من 80 ألف تغريدة.

رحيم ستيرلينغ

وأخيرا حقق فريق مانشستر سيتي الانجليزي أكبر نتيجة له في دوري أبطال أوروبا، عندما فاز على شاختار دونيتسك الأوكراني بستة أهداف دون رد.

وكان حديث المغردين عن ركلة الجزاء الذي احتسبها الحكم المجري فيكتور كاسا لرحيم ستيرلينغ