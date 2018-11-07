المغردون العرب يتفاعلون مع مباريات مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ريد ستار وليفربول

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تابع المغردون العرب مباراة ليفربول وريد ستار الصربي والتي انتهت بخسارة كبيرة غير متوقعة لليفربول بهدفين من ريد ستار بلغراد الصربي سُجلا في الشوط الأول من المباراة.

وبتلك النتيجة يتأجل تأهل ليفربول إلى دور الـ16 في المنافسة الأوروبية.

وظهر اسم ليفربول في أكثر 14 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشاد مغردون بأداء الفريق الصربي وخاصة ميلا باكوف الذي سجل هدفي فريقه.

بينما تداول مغردون من مشجعي ليفربول مقطع فيديو لمدرب ليفربول يورجان كلوب في مؤتمره الصحفي بعد المباراة يبدو فيه متأثرا بنتيجة المباراة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Naif_S8G ماعمري شفت كلوب بهذا المنظر المحزن

حتى نهائي دوري الأبطال العام الماضي لم يكن بهذا السوء رغم ان لقاء الأمس امام النجم الأحمر وفي دوري المجموعات

ماهو السبب ؟؟

ولله كسر خاطري 😭💔

pic.twitter.com/9FVW6F936x — Naif #LFC (@Naif_S8G) ٧ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Adel_AlMishry خسارة مفاجأة صحيح

خسارة مالها داعي صحيح

كلوب مسئول عنها صحيح

اللاعبين ايضا يدخلون في المسئولية صحيح#ليفربول غير مقنع لحد الان صحيح



لكن الانهيار والمبالغة في رد الفعل على الخسارة ماله داعي



قد تكون هذه الخسارة مفيدة جدا لمسيرة ليفربول هذا الموسم — Adel Tawfiq AlMishry (@Adel_AlMishry) ٧ نوفمبر ٢٠١٨

انتر ميلان وبرشلونة

مصدر الصورة Getty Images Image caption مسجل هدف برشلونة الوحيد مالكولم

وتابع المغردون العرب المباراة التي جمعت برشلونة وانتر ميلان على أرض الأخير وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، جاءا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

وبتلك النتيجة تتأهل برشلونة إلى دور الـ16 من البطولة.

وظهر اسم برشلونة في أكثر من عشرين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسم ميلان في نحو ثمانية آلاف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @k10_fcb_90 مالكوم مع برشلونة بالابطال



10دقائق رصيده هدف



كريستيانو مع اليوفنتوس بالابطال



200دقيقة ب الابطال رصيده 0 +كرت احمر



حذاء مالكوم ب تاريخ بو اقساط 😀 pic.twitter.com/HYvHfKcAX5 — متعصب برشلوني (@k10_fcb_90) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

توتنهام وايندهوفن

مصدر الصورة Getty Images Image caption هاري كين مهاجم توتنهام والمنتخب الانجليزي الذي سجل هدفي المباراة

بينما فاز الفريق الإنجليزي توتنهام بهدف متأخر سجله هاري كاين أمام منافسه الهولندي أيندهوفن لتنتهي النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد.

وظهر اسم توتنهام في نحو أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.