مغردون يناقشون خسارة ليفربول "المفاجئة" أمام ريد ستار الصربي في دوري أبطال اوروبا
المغردون العرب يتفاعلون مع مباريات مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
ريد ستار وليفربول
تابع المغردون العرب مباراة ليفربول وريد ستار الصربي والتي انتهت بخسارة كبيرة غير متوقعة لليفربول بهدفين من ريد ستار بلغراد الصربي سُجلا في الشوط الأول من المباراة.
وبتلك النتيجة يتأجل تأهل ليفربول إلى دور الـ16 في المنافسة الأوروبية.
وظهر اسم ليفربول في أكثر 14 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأشاد مغردون بأداء الفريق الصربي وخاصة ميلا باكوف الذي سجل هدفي فريقه.
بينما تداول مغردون من مشجعي ليفربول مقطع فيديو لمدرب ليفربول يورجان كلوب في مؤتمره الصحفي بعد المباراة يبدو فيه متأثرا بنتيجة المباراة.
انتر ميلان وبرشلونة
وتابع المغردون العرب المباراة التي جمعت برشلونة وانتر ميلان على أرض الأخير وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، جاءا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.
وبتلك النتيجة تتأهل برشلونة إلى دور الـ16 من البطولة.
وظهر اسم برشلونة في أكثر من عشرين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما ظهر اسم ميلان في نحو ثمانية آلاف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.
توتنهام وايندهوفن
بينما فاز الفريق الإنجليزي توتنهام بهدف متأخر سجله هاري كاين أمام منافسه الهولندي أيندهوفن لتنتهي النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد.
وظهر اسم توتنهام في نحو أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.