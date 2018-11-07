ضجة في تونس بعد تعيين رجل أعمال يهودي وزيرا للسياحة

أثار التعديل الوزاري الأخير في تونس جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ترشيح رجل الأعمال اليهودي رونيه الطرابلسي وزيرا للسياحة.

مصدر الصورة FETHI BELAID

ورغم أن التعديل شمل حوالي 13 حقيبة إلا أن تعيين الطرابلسي حاز على نصيب الأسد من تعليقات رواد موقع فيسبوك، إذ انقسموا بين مؤيد يرى في القرار تجسيدا للتعايش السلمي في تونس وبين رافض يصفه بالخطيرة.

ولم يقتصر النقاش على تونس بل ضم مدونين ومغردين من دول عربية أخرى.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Massaoudi16 بالنسبة للسياحة انشاء الله يكون اليهودي هو روني الطرابلسي ..وبصفة اشتغل بهذا الميدان منذ عشرون سنة ارى هذا الشخص مناسب لهذه الوزارة وسيعود عليها بالفائدة بحكم خبرته وعلاقاته في هذا المجال .. — massaoudi Abdelghali (@Massaoudi16) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

كما يرى آخرون أن ترشيح الطرابلسي سيبعث برسائل لطمأنة المستثمرين الأجانب نظرا لعلاقاته الكبيرة وخططه الطموحة للنهوض بقطاع السياحة.

أما المعارضون فاعتبروا تعيين الطرابلسي تضاربا للمصالح، لأنه يمتلك وكلات أسفار خاصة فضلا عن اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

يذكر أن القانون التونسي يمنع الجمع بين المنصب الوزاري والعمل الخاص.

وكان الطرابلسي شدد في مقابلة إذاعية على أنه " تونسي وليس له جنسية اسرائيلية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alphamelias #روني_الطرابلسي ككل يهودي تونسي هو تونسي كامل الحقوق و الواجبات ، لا ينقص منها شيء مثله مثل كل مسيحي تونسي و كل ملحد تونسي ... المشكل ليست في الدين و الإيمان ... المشكل في خدمة بروباغندا العدو و أجنداته ... عدو على أساس وطني جاء و قصف #تونس و حاول اغتيال ضيوفها في 1 أكتوبر 1985 . — AM Elías (@alphamelias) ٦ نوفمبر ٢٠١٨

ورونيه الطرابلسي، رجل أعمال تونسي يهودي مقيم في فرنسا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "رويال فرست" الرائدة في مجال السياحة.

وهو ابن رئيس الطائفة اليهودية في جربة والمسؤول عن معبد الغريبة الذي تحج إليه جموع من اليهود كل عام.

ويعد الطرابلسي ثالث وزير يهودي في تونس بعد الاستقلال.

ويشكل يهود تونس واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في المنطقة العربية لكن عددهم تضاءل منذ سنة 1956 بعدما كانوا يمثلون أكثر من 15% من الشعب التونسي.