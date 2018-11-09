جمال_خاشقجي : هل ذوبت جثته في حمض؟

تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد انتشار تقارير تتحدث عن وقف البحث عن جثته واستخدام حمض لتذويبها.

هل ذوبت جثته؟

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ظهر اسم خاشقجي بالعربية في نحو ثلاثين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وناقش المستخدمون ما نقلته وسائل إعلامية عن مصدر في مكتب المدعي العام التركي بأن البحث عن جثة خاشقجي قد توقف وأن جثته تم إذابتها في حمض.

وغردت خطيبة الصحفي المقتول خديجة جنكيز معبرة عن صدمتها من التقارير التي تتحدث عن إذابة جثة خطيبها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mercan_resifi انا عاجزة عن ايجاد الكلمات للتعبير عن شعوري بالصدمة و بالأسى لسماع خبر 'اذابة جسدك يا جمال! بالاحماض بعدما قتلوك وقطعوك!

وحرماننا من الصلاة عليك ودفنك في المدينة المنورة كما اوصيت، كما تستحق، وكما نستحق.

اهؤلاء القتلة و من أمرهم بشر؟

رحماك يا ربي.

اطالب بالحقيقة و بالعدالة. pic.twitter.com/9XsJG6zQEq — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

وذكرت وسائل إعلامية نقلا عن مصدر في مكتب المدعي العام التركي أن الحمض الذي تم استخدامه هو حمض الهيدروفلوريك بعد العثور على بقايا من ذلك الحمض في بئر بمنزل القنصل السعودي بأسطنبول.

وناقش المغردون تلك التقارير.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @OsamaRushdi #حمض_الهيدروفلوريك

الذي استخدم لاذابة جثة #جمال_خاشقجي رحمه الله

مادة آكلة وخطيرة وتذيب الزجاج والسيراميك فما بالكم باللحوم والعظام!

جلب هذه المواد تحت غطاء ديبلوماسي واستخدامها على الاراضي التركية

ليس فقط جريمة "ارهاب دولة" لنظام مارق معادي للانسانية

ولكنها جريمة ضد الانسانية — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @samialothman_ #كما استغل الإخونج والفرس والترك والغرب قضية خاشقجي للإساءة للسعودية عبر اعلامهم! اين اعلامنا من قضية خالد الهيل وكيف واين ومتى اختفى! وهل اذيب في حُمض ام قطعت جثته! فعلا نحتاج لاعلام مضاد يردع الخونة والجواسيس !! — سامي العثمان (@samialothman_) ٧ نوفمبر ٢٠١٨

وتداول مغردون مقطع فيديو يقولون إنه يظهر الحمض المذكور وتأثيره على المواد البيولوجية.