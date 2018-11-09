#جمال_خاشقجي : هل ذوبت جثته في حمض؟

  • 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد انتشار تقارير تتحدث عن وقف البحث عن جثته واستخدام حمض لتذويبها.

هل ذوبت جثته؟

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ظهر اسم خاشقجي بالعربية في نحو ثلاثين ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وناقش المستخدمون ما نقلته وسائل إعلامية عن مصدر في مكتب المدعي العام التركي بأن البحث عن جثة خاشقجي قد توقف وأن جثته تم إذابتها في حمض.

وغردت خطيبة الصحفي المقتول خديجة جنكيز معبرة عن صدمتها من التقارير التي تتحدث عن إذابة جثة خطيبها.

وذكرت وسائل إعلامية نقلا عن مصدر في مكتب المدعي العام التركي أن الحمض الذي تم استخدامه هو حمض الهيدروفلوريك بعد العثور على بقايا من ذلك الحمض في بئر بمنزل القنصل السعودي بأسطنبول.

وناقش المغردون تلك التقارير.

وتداول مغردون مقطع فيديو يقولون إنه يظهر الحمض المذكور وتأثيره على المواد البيولوجية.

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