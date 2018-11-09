الأهلي المصري و #الترجي التونسي: أيهما سيتوج الأفضل أفريقيا؟

يترقب المصريون والتونسيون بشغف مساء الجمعة النهائي بين الأهلي المصري والترجي التونسي في بطولة الأندية الأفريقية لكرة القدم.

نهائي ساخن

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في الثاني من نوفمبر/ وفاز بها الأهلي

ويواجه الأهلي الترجي مساء الجمعة على ملعب رادس في تونس في مبارة الإياب التي ستحدد الفائز بالبطولة الأفريقية.

وانتهت المباراة الأولى بين الفريقين على ملعب برج العرب بالاسكندرية بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للترجي.

ويتداول المصريون هاشتاغ #افريقيا_لاسياد_القاره بكثافة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا صباح الجمعة إذ ورد عليه أكثر من 25 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة السابقة لكتابة هذا التقرير.

وتمنى المغردون لفريقهم الفوز بالبطولة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaifPepo74 #افريقيا_لاسياد_القاره

90 دقيقة معاك يا اهلي اتمني يطولوا

وافضل معاك هنا نحتفل الليل بطولوا

دايما اسمك ف الذكرايات

دا انت كيان المعجزات

دا انت الحيااه

قالو انت ليه عايش وراة ايه الحقيقة

انا حبي ليه يكبر يزيد كل دقيقة

واقف معاه في اي مكان

رافع شعار نسر الكيان

90 دقيقة

♥♥ pic.twitter.com/dPSSZpO0qS — SefOoOo🌸❤ (@SaifPepo74) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

وفي حال فوز الأهلي بالنهائي ستكون المرة التاسعة التي يظفر فيها النادي المصري بالبطولة الأفريقية.

وبدورهم حث مشجعو الترجي فريقهم على التغلب على الأهلي حتى يفوز النادي باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.