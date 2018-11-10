الشعب_يطالب_باقاله_الحكومه في الكويت

طالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بإقالة الحكومة عقب الأجواء المناخية الصعبة التي تشهدها البلاد.

#الشعب_يطالب_باقاله_الحكومه

مصدر الصورة NOUFAL IBRAHIM Image caption سيول الكويت

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الشعب_يطالب_باقاله_الحكومه بعد أن شهدت العديد من مناطق الكويت سيولًا جارفة داهمت عددا كبيرا من المنازل.

وتصدر الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت بالإضافة إلى هاشتاغ #الكويت_تغرق حاصدين أكثر من 110 ألآف تغريدة عبر من خلالهما المستخدمون عن استائهم من أداء الحكومة في الظروف الصعبة التي تمر بها الكويت.

وتقدم وزیر الأشغال العامة وزیر الدولة لشؤون البلدیة الكویتي حسام الرومي، باستقالته إثر الأضرار التي لحقت بالمواطنین والمقیمین جراء موجة الأمطار الغزیرة التي شهدتها البلاد.

وكان أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، قد قرر في وقت سابق من بداية الأزمة بإحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق، أحمد الحصان، إلى التقاعد.