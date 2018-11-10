مصريون #افريقيا_لاسياد_القاره والترجي التونسي يقلب الطاولة
الترجي التونسي يقلب الطاولة علي الاهلي المصري ويتوج بطلا لبطولة رابطة الأبطال الإفريقية بفوزه بنتيجة 3/صفر ويتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.
#افريقيا_لاسياد_القاره
شغلت مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم والتي تأتي ضمن الجولة الثانية من بطولة رابطة الأبطال الإفريقية وأطلق المستخدمون هاشتاغ #افريقيا_لاسياد_القاره و #الترجي_الاهلي الذين تم تداول بهما في عدد من الدول العربية كمصر وتونس والمغرب والجزائر والسعودية ولبنان والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة٫ كما تم تداولهما في بعض الدول الأوروبية كإيطاليا وبولندا وفرنسا والدنمرك وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة.
وتصدر الهاشتاغين قاذمة أكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من هذه الدول حاصدين أكثر من 60 ألف تغريدة.
واحتفل التونسيون بالفوز وعبروا عن فرحتهم بحصد اللقب معتبربن أن الترجي هو سيد القارة السمراء فقال أحدهم "الترجي في ليلة عمر وتاريخ وذكرى ذهبية "
وانتقد المصريون آداء الأهلي معتبرين بأن الخسارة كات قاسية وحمل بعضهم مسؤولية الخسارة لإدارة النادي فغرد أحدهم قائلا "انتم وحدكم من تتحملون نتيجة المباراه اداره فاشله لم تستطيع الدفاع عن حقوق النادي الاهلي" مرفقا تغريدته بصورة لأعضاء إدارة الأهلي.