مصريون #افريقيا_لاسياد_القاره والترجي التونسي يقلب الطاولة

الترجي التونسي يقلب الطاولة علي الاهلي المصري ويتوج بطلا لبطولة رابطة الأبطال الإفريقية بفوزه بنتيجة 3/صفر ويتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

#افريقيا_لاسياد_القاره

مصدر الصورة EPA/Lahbibi Salah Image caption الترجي التونسي بطلا لبطولة رابطة الأبطال الإفريقية

شغلت مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم والتي تأتي ضمن الجولة الثانية من بطولة رابطة الأبطال الإفريقية وأطلق المستخدمون هاشتاغ #افريقيا_لاسياد_القاره و #الترجي_الاهلي الذين تم تداول بهما في عدد من الدول العربية كمصر وتونس والمغرب والجزائر والسعودية ولبنان والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة٫ كما تم تداولهما في بعض الدول الأوروبية كإيطاليا وبولندا وفرنسا والدنمرك وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة.

وتصدر الهاشتاغين قاذمة أكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من هذه الدول حاصدين أكثر من 60 ألف تغريدة.

واحتفل التونسيون بالفوز وعبروا عن فرحتهم بحصد اللقب معتبربن أن الترجي هو سيد القارة السمراء فقال أحدهم "الترجي في ليلة عمر وتاريخ وذكرى ذهبية "

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @farisf9 الترجي في ليلة عمر

وتاريخ وذكرى ذهبية 🏅

لعب بروح وشخصية ما كان لها ان تخسر ولو امام بطل أوروبا 👏🏻👍🏻

مبروك من الأعماق لكل عشاقه وجماهير بطولة افريقيا 🏆

واهلا به في كأس العالم للأندية في العاصمة أبوظبي وهاردلك من الأعماق لكل محبي الاهلي الكبير .. pic.twitter.com/rfxIdGbe9w — فارس عوض (@farisf9) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmadassiri1 جيل سيبقى طويلاً في ذاكرة جماهير الترجي بعد هذه العودة التاريخية .. كما بقي هذا الجيل في قلوبنا و عقولنا حتى الآن حينما سطروا اعظم عودة في تاريخ كرة القدم .. pic.twitter.com/aC3qIjpqLJ — احمد عسيري (@ahmadassiri1) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ii_moO3ath مباراة عظيمة .. مباراة للتاريخ من الترجي ، بمثل هذه الروح تجلب البطولات الكبرى .. ان تخسر 3-1 خارج ملعبك بالنهائي و تفوز بالإياب بفارق 3 اهداف بمستوى و نتيجة هنا تستحق اللقب ..

- ألف مبروك لمشجعي الترجي 🇹🇳 — معاذ (@ii_moO3ath) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

وانتقد المصريون آداء الأهلي معتبرين بأن الخسارة كات قاسية وحمل بعضهم مسؤولية الخسارة لإدارة النادي فغرد أحدهم قائلا "انتم وحدكم من تتحملون نتيجة المباراه اداره فاشله لم تستطيع الدفاع عن حقوق النادي الاهلي" مرفقا تغريدته بصورة لأعضاء إدارة الأهلي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IbrahimFayek والله دي أسهل بطولة واسهل نهائي للأهلي.. الترجي فريق عادي جدا.. مش عارف فين شخصية الأهلي وفين الأداء المقنع ؟!! — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) ٩ نوفمبر ٢٠١٨