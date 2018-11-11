هل تم التخلص من جثة #جمال_جاشقجي في مجاري الصرف الصحي؟

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خبر لصحيفة تركية كشفت فيه عن وجود عينات جمعها محققون أتراك من مجاري الصرف الصحي بالقرب من القنصلية السعودية في إسطنبول أظهرت وجود آثار لمادة "الأسيد" (حمض الكبريت).

#جمال_جاشقجي

مصدر الصورة Jack Taylor/Getty Images Image caption أصدقاء جمال خاشقجي

وتناقل المستخدمون خبر الصحيفة التي قالت في تقريرها، إن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تخلصوا من جثته المقطعة، بعد إذابتها بـ "الأسيد"، في مجاري الصرف الصحي. ووصفوها بالجريمة التي فاقت كل تصور لبشاعتها ووحشية من قام بها.

وظهر اسم خاشقجي في أكثر من 29 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FalahAlrubaie جريمة تقطيع جسد الصحفي جمال خاشقجي واذابته بالحمض ورمي النفايات في شبكة الصرف الصحي تعد جريمة فاقت كل تصور لبشاعتها ووحشية من قام بهذا الفعل الاجرامي. لايمكن ان نتصور دولة تتصرف بهذه الهمجية والوحشية . يحب معاقبة هذا النظام المارق باشد العقوبات .كما ان لهذا النظام المارق سجل .... — FALAH ALRUBAIE (@FalahAlrubaie) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

وفي الأيام القليلة الماضية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد انتشار تقارير تتحدث عن وقف البحث عن جثته واستخدام حمض لتذويبها، وقام بعضهم بنشر مقاطع فيديو تجسد كيفية عمل مادة "الأسيد" (حمض الكبريت).