هل تم التخلص من جثة #جمال_جاشقجي في مجاري الصرف الصحي؟
تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خبر لصحيفة تركية كشفت فيه عن وجود عينات جمعها محققون أتراك من مجاري الصرف الصحي بالقرب من القنصلية السعودية في إسطنبول أظهرت وجود آثار لمادة "الأسيد" (حمض الكبريت).
#جمال_جاشقجي
وتناقل المستخدمون خبر الصحيفة التي قالت في تقريرها، إن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تخلصوا من جثته المقطعة، بعد إذابتها بـ "الأسيد"، في مجاري الصرف الصحي. ووصفوها بالجريمة التي فاقت كل تصور لبشاعتها ووحشية من قام بها.
وظهر اسم خاشقجي في أكثر من 29 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وفي الأيام القليلة الماضية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد انتشار تقارير تتحدث عن وقف البحث عن جثته واستخدام حمض لتذويبها، وقام بعضهم بنشر مقاطع فيديو تجسد كيفية عمل مادة "الأسيد" (حمض الكبريت).