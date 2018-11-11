هل تم التخلص من جثة #جمال_جاشقجي في مجاري الصرف الصحي؟

  • 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خبر لصحيفة تركية كشفت فيه عن وجود عينات جمعها محققون أتراك من مجاري الصرف الصحي بالقرب من القنصلية السعودية في إسطنبول أظهرت وجود آثار لمادة "الأسيد" (حمض الكبريت).

#جمال_جاشقجي

مصدر الصورة Jack Taylor/Getty Images
Image caption أصدقاء جمال خاشقجي

وتناقل المستخدمون خبر الصحيفة التي قالت في تقريرها، إن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تخلصوا من جثته المقطعة، بعد إذابتها بـ "الأسيد"، في مجاري الصرف الصحي. ووصفوها بالجريمة التي فاقت كل تصور لبشاعتها ووحشية من قام بها.

وظهر اسم خاشقجي في أكثر من 29 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي الأيام القليلة الماضية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد انتشار تقارير تتحدث عن وقف البحث عن جثته واستخدام حمض لتذويبها، وقام بعضهم بنشر مقاطع فيديو تجسد كيفية عمل مادة "الأسيد" (حمض الكبريت).

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