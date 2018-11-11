ما قصة الفلسطيني الذي "أساء" للسعودية

اجتاح مقطع فيديو للخبير في الشؤؤن العربية والفلسطينية أحمد العملة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد التصريحات التي أدلى بها ضمن أحد البرامج السياسية على إحدى القنوات الإخبارية.

#فلسطيني_يسي_للسعوديه

مصدر الصورة Getty Images Image caption علم المملكة العربية السعودية

وكان العملة قد وجه انتقادات للسعودية وولي عهدها محمد بن سلمان بعد سؤال مقدم البرنامج له عن قراءته لتصريحات بن سلمان حول فلسطين والقضية الفلسطينية فأجاب " سكت دهرا ونطق عهرا"٫ وتبين لبي بي سي أن هذا المقطع قديم وبثته القناة على يوتيوب في الثلاثين من أبريل/نيسان من هذا العام.

وأطلق المغردون السعوديون هاشتاغ #فلسطيني_يسي_للسعوديه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدون عن رفضهم للإساءة التي طالت المملكة وولي عهدها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SF_SKD الضيف يذكرهم بمواقف السعودية

الضيف يذكرهم بالدعم السعودية

الضيف يقول لهم لماذا نكران الجميل

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أسألو صفحات التاريخ عن مواقف السعودية مع قضايا فلسطين منذ عقود

لا متاجرة ولا شعارات

بل صدع قلوب المبغضين

واثلج صدور المحبين

#فلسطيني_يسي_للسعوديه pic.twitter.com/mpCDSX5QJ3 — قس بن ساعدة (@SF_SKD) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

ومن جهة أخرى نشر سعوديون آخرون مقاطع فيديو لأشخاص قالوا بأنهم فلسطينيون يسيؤون للمملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amdhlom #فلسطيني_يجحد_ماقدمته_السعوديه

انا كنت أعتقد أنه يتكلم عن اسرائيل ..طلع يتكلم عن السعودية ؟ على العموم هذا الشخص يا أنه مختل عقلياً أو تحت تأثير المسكر ولا يمثل الشعب الفسطيني هذا الواطي .



إتقِ شَر من أحسنت إليه .. pic.twitter.com/K4m2lfNoQr — امظلوم 🇸🇦 (@amdhlom) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

وفي المقابل رفض آخرون التعميم معتبرين ما حدث هو تصرف فردي فقال أحدهم " كل شعوب العالم يوجد بها الصالح و الطالح و من غير المعقول أن تحكم على شعب كامل يتجاوز تعداده الثمانية ملايين نسمة بسبب قلة بسيطة لا تمثل الشعب الفلسطيني".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Wael_Assaad كل شعوب العالم يوجد بها الصالح و الطالح و من غير المعقول ان تحكم على شعب كامل يتجاوز تعداده الثمانية ملايين نسمة بسبب قلة بسيطة لا تمثل الشعب الفلسطيني — 🇵🇸ابوفارس 🇵🇸 (@Wael_Assaad) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kklloo0 ي اخوان في ناس مريضه نفسيه ماتقدر تحكم على شعب كامل منهم في كل دوله الصالح والطالح ترى هم اخوان لنا لا تنسو ترى هم مسلمين ليش كل هالكلام االلي يهوي فينا للخطا والتعدي ع حدودنا اللي غلط ندعس عليه ولكن الناس الضعوف ايش دخلهم — خليل القحطاني (@kklloo0) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨