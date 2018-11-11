ما قصة الفلسطيني الذي "أساء" للسعودية
اجتاح مقطع فيديو للخبير في الشؤؤن العربية والفلسطينية أحمد العملة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد التصريحات التي أدلى بها ضمن أحد البرامج السياسية على إحدى القنوات الإخبارية.
#فلسطيني_يسي_للسعوديه
وكان العملة قد وجه انتقادات للسعودية وولي عهدها محمد بن سلمان بعد سؤال مقدم البرنامج له عن قراءته لتصريحات بن سلمان حول فلسطين والقضية الفلسطينية فأجاب " سكت دهرا ونطق عهرا"٫ وتبين لبي بي سي أن هذا المقطع قديم وبثته القناة على يوتيوب في الثلاثين من أبريل/نيسان من هذا العام.
وأطلق المغردون السعوديون هاشتاغ #فلسطيني_يسي_للسعوديه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدون عن رفضهم للإساءة التي طالت المملكة وولي عهدها.
ومن جهة أخرى نشر سعوديون آخرون مقاطع فيديو لأشخاص قالوا بأنهم فلسطينيون يسيؤون للمملكة.
وفي المقابل رفض آخرون التعميم معتبرين ما حدث هو تصرف فردي فقال أحدهم " كل شعوب العالم يوجد بها الصالح و الطالح و من غير المعقول أن تحكم على شعب كامل يتجاوز تعداده الثمانية ملايين نسمة بسبب قلة بسيطة لا تمثل الشعب الفلسطيني".