حماس تقتل ضابطا إسرائيلا وانتشار #غزة_تحت_القصف

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الإعلان عن تسلل قوات إسرائيلية إلى خان يونس وقتلها قياديا في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في عملية أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جنديين إسرائيليين.

#غزة_تحت_القصف

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وأطلق مستخدمو مواقع التواصل في العالم العربي #غزة_تحت_القصف الذي ورد في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من الدول العربية، حاصدا أكثر من 40 ألف تغريدة.

وذلك بعد أن شنت طائرات إسرائيلية عدة غارات على مواقع في قطاع غزة.

وتفاعل الرواد مع الهاشتاغ من خلال نشرهم لصور الغارات الإسرائيلية على القطاع معتبرين أن ما قامت به حماس ضربة موجعة لإسرائيل.

وانتقد بعض المغردين موقف الدول العربية من القصف، ومن القضية الفلسطينية بشكل عام. ومن الزيارات الإسرائيلية الأخيرة لعدد من هذه الدول.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dib_issa التطبيع مع اسرائيل يطلق يدها في غزة.

سلاح اسرائيل لا يهزمنا بل خيانة العرب — Dib (@dib_issa) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alkayal13 ولماذا لا تكون غزه تحت القصف في ظل هولاء الحكام الخونه الذين لهم الدور الكبير في حماية العدو الصهيوني والبحث عن التطبيع معه لا نقول غير الله معك يا غزه فلا اعتماد غير على الله وعلى الابطال المجاهدين فيها باذن الله العزه والنصر لكم #غزه_تحت_القصف — ابو فواز الخالدي (@alkayal13) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

وظهرت "غزة" في أكثر من 400 ألف تغريدة وهاشتاغ #غزة في أكثر من 130 ألف تغريدة ليتصدر القطاع حديث المستخدمين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب نتينياهو في تغريدة له عن حزنه لمقتل الضابط الإسرائيلي قائلا: "عملت قواتنا هذه الليلة ببطولة وشجاعة. أقدم التحية للمقدم م. ولأسرته ولرفاقه في السلاح. طيب الله ذكراه."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Israelipm_ar عملت قواتنا هذه الليلة ببطولة وشجاعة. أؤدي التحية للمقدم م. ولأسرته ولرفاقه في السلاح. طيب الله ذكراه. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨