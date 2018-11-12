حماس تقتل ضابطا إسرائيلا وانتشار #غزة_تحت_القصف
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الإعلان عن تسلل قوات إسرائيلية إلى خان يونس وقتلها قياديا في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في عملية أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جنديين إسرائيليين.
#غزة_تحت_القصف
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل في العالم العربي #غزة_تحت_القصف الذي ورد في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من الدول العربية، حاصدا أكثر من 40 ألف تغريدة.
وذلك بعد أن شنت طائرات إسرائيلية عدة غارات على مواقع في قطاع غزة.
وتفاعل الرواد مع الهاشتاغ من خلال نشرهم لصور الغارات الإسرائيلية على القطاع معتبرين أن ما قامت به حماس ضربة موجعة لإسرائيل.
وانتقد بعض المغردين موقف الدول العربية من القصف، ومن القضية الفلسطينية بشكل عام. ومن الزيارات الإسرائيلية الأخيرة لعدد من هذه الدول.
وظهرت "غزة" في أكثر من 400 ألف تغريدة وهاشتاغ #غزة في أكثر من 130 ألف تغريدة ليتصدر القطاع حديث المستخدمين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب نتينياهو في تغريدة له عن حزنه لمقتل الضابط الإسرائيلي قائلا: "عملت قواتنا هذه الليلة ببطولة وشجاعة. أقدم التحية للمقدم م. ولأسرته ولرفاقه في السلاح. طيب الله ذكراه."