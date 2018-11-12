سعوديون: #نطالب_تركيا_وقف_حرب_الاكراد

طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تركيا بوقف "الحرب على الأكراد".

#نطالب_تركيا_وقف_حرب_الاكراد

مصدر الصورة Getty Images Image caption مقاتلة كردية تزور المقبرة خلال جنازة أحد زملائها

وأطلق المغردون هاشتاغ #نطالب_تركيا_وقف_حرب_الاكراد الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة.

وقال مغرد: "تركيا ظلمت الأكراد فأين حقوق الإنسان منهم سنقف معهم حتى يستردوا حقوقهم".

وطالب آخرون المجتمع الدولي بالتدخل ضد ما وصفوها "بالنزوات الفاشية" التي يقوم بها إردوغان، وبالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون في زنزانة منفردة في جزيرة إيمرالي في تركيا منذ قرابة 20 عاماً.

#اوقفوا_الحرب_على_اليمن

وفي المقابل أطلق مغردون هاشتاغ #اوقفوا_الحرب_على_اليمنالذي انتشر في العراق ولبنان، وردوا من خلاله على من يطالبون تركيا بوقف الحرب على الأكراد، بأن توقف السعودية الحرب على اليمن.