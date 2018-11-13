مغردون: #فرنسا_تكذب_اردوغان في قضية التسجيلات

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل من السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة حملة انتقادات على الرئيس التركي رجب طيب اوردغان بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان لو دريان، فيما يخص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي.

#فضيحه_اردوغان_بجلاجل

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس التركي رجب طيب اوردغان

وأطلق المستخدمون هاشتاغ #فضيحه_اردوغان_بجلاجل الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول حاصدا أكثر من 28 ألف تغريدة.

واتهم المغردون الرئيس التركي بـ "الكذب" حول وجود تسجيلات لدى فرنسا تتعلق بواقعة مقتل خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abualfawarss123 منذ بداية حادثة خاشقجي



اطلق اردوغان اعلامه والإعلام الأجنبي



ليمرر كل يوم مسلسل جديد عبر مصادر



كاذبة كي يبتز السعودية وعندما فشل



قام بنفسه يروج أنه ارسل لدول أجنبية



تسجيلات عن حادثةخاشقجي لكن تم



تكذييه من الوزيرالأمريكي والفرنسي بنفي



سماع أي تسجيلات#فضيحه_اردوغان_بجلاجل — المستشار ابو الفوارس (@Abualfawarss123) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @g_li24 #فضيحه_اردوغان_بجلاجل

كلام حق ‼️

محمد بن سلمان اصبح حديث دول العالم وجميع القنوات الإعلامية المعتدله والغير معتدله احرقت قلوبهم منذ بدأت ملامح انجازاتك تظهر للعالم فلم ينم لهم جفن ليلا ونهار يفكرون كيف يتآمرون فنبحت حناجرهم أي هيبة أعطاك الله اياها يابن سلمان ماالذي ارعبهم منك — عمانيه بنت الخير 🇴🇲 (@g_li24) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

#فرنسا_تكذب_اردوغان

وانتشر هاشتاغ آخر حول هذه القضية يحمل عنوان #فرنسا_تكذب_اردوغان حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة وذلك بعدما قال جان لو دريان لـ "قناة فرانس 2" إنه لا علم لديه بالمعلومات التي تحدث عنها الرئيس التركي والتي زعم فيها أنه قدمها لباريس بشأن الحادث الذي وقع في الثاني من أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SF_SKD صفعة سريعة مفادها :

فرنسا ليست جزء في لعبتك التي تلعبها يا اردوغان

وزير خارجية فرنسا عند سؤاله عن الأدلة والتسجيلات اللي قال أردوغان انه سمعها للعالم

قال ؛"فرنسا لم تسمع اي شيء وأردوغان يريد اللعب سياسيا بقضية خاشقجي".

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#فضيحه_اردوغان_بجلاجل#فرنسا_تكذب_اردوغان — قس بن ساعدة (@SF_SKD) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

ورفض رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين الادعاءات الفرنسية، فقال "اتهام وزير الخارجية الفرنسي لرئيس جمهوريتنا بالتلاعب السياسي أمر غير مقبول".