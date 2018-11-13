مغردون: #فرنسا_تكذب_اردوغان في قضية التسجيلات
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل من السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة حملة انتقادات على الرئيس التركي رجب طيب اوردغان بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان لو دريان، فيما يخص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي.
#فضيحه_اردوغان_بجلاجل
وأطلق المستخدمون هاشتاغ #فضيحه_اردوغان_بجلاجل الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول حاصدا أكثر من 28 ألف تغريدة.
واتهم المغردون الرئيس التركي بـ "الكذب" حول وجود تسجيلات لدى فرنسا تتعلق بواقعة مقتل خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول.
#فرنسا_تكذب_اردوغان
وانتشر هاشتاغ آخر حول هذه القضية يحمل عنوان #فرنسا_تكذب_اردوغان حاصدا أكثر من 20 ألف تغريدة وذلك بعدما قال جان لو دريان لـ "قناة فرانس 2" إنه لا علم لديه بالمعلومات التي تحدث عنها الرئيس التركي والتي زعم فيها أنه قدمها لباريس بشأن الحادث الذي وقع في الثاني من أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
ورفض رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين الادعاءات الفرنسية، فقال "اتهام وزير الخارجية الفرنسي لرئيس جمهوريتنا بالتلاعب السياسي أمر غير مقبول".