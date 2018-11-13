غزة_تقاوم بعد الغارات الإسرائيلية على القطاع

حازت لليوم الثاني على التوالي آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة اهتمام عدد كبير من المغردين في أرجاء العالم العربي.

#غزه_تحت_القصف

مصدر الصورة Getty Images Image caption غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استمر استخدام هاشتاغ #غزه_تحت_القصف في كل من عمان وقطر والبحرين والكويت والسعودية ومصر وفلسطين لتصل عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 36 الف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @discas520 جميع المهازل والحماقات التي يرتكبها الصهاينة ضد أهل غزة ، لم تكن لتحدث لو وجدت موقفاً عربياً صلباً ضدها .. لكن حكام العرب بين صامت وشامت ومرشد .. فثمة يهود عرب أخطر من اليهود أنفسهم ..#غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/oqzSuvu6YN — Abu Youssef (@discas520) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

#غزه_تقاوم

وتصدر هاشتاغ #غزه_تقاوم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان خاصدا أكثر من 7 آلاف تغريدة، كما انتشر هاشتاغ #Gaza ليظهر في أكثر من 110 آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية في عدد من الدول العربية والغربية.

وتداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته حركة حماس لاستهدافها لحافلة إسرائيلية في مستوطنة متاخمة للقطاع شرقي جباليا، وأظهر الفيديو حافلة تقترب من جنود إسرائيليين قبل أن يتم استهدافها بصاروخ.