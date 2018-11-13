#غزة_تقاوم بعد الغارات الإسرائيلية على القطاع

  • 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

حازت لليوم الثاني على التوالي آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة اهتمام عدد كبير من المغردين في أرجاء العالم العربي.

#غزه_تحت_القصف

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Image caption غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استمر استخدام هاشتاغ #غزه_تحت_القصف في كل من عمان وقطر والبحرين والكويت والسعودية ومصر وفلسطين لتصل عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 36 الف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

#غزه_تقاوم

وتصدر هاشتاغ #غزه_تقاوم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان خاصدا أكثر من 7 آلاف تغريدة، كما انتشر هاشتاغ #Gaza ليظهر في أكثر من 110 آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية في عدد من الدول العربية والغربية.

وتداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته حركة حماس لاستهدافها لحافلة إسرائيلية في مستوطنة متاخمة للقطاع شرقي جباليا، وأظهر الفيديو حافلة تقترب من جنود إسرائيليين قبل أن يتم استهدافها بصاروخ.

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