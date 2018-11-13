#غزة_تقاوم بعد الغارات الإسرائيلية على القطاع
- 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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حازت لليوم الثاني على التوالي آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة اهتمام عدد كبير من المغردين في أرجاء العالم العربي.
#غزه_تحت_القصف
استمر استخدام هاشتاغ #غزه_تحت_القصف في كل من عمان وقطر والبحرين والكويت والسعودية ومصر وفلسطين لتصل عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 36 الف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
جميع المهازل والحماقات التي يرتكبها الصهاينة ضد أهل غزة ، لم تكن لتحدث لو وجدت موقفاً عربياً صلباً ضدها .. لكن حكام العرب بين صامت وشامت ومرشد .. فثمة يهود عرب أخطر من اليهود أنفسهم ..#غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/oqzSuvu6YN— Abu Youssef (@discas520) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @discas520
اللهم اجعلها برداً وسلاماً كما جعلتها على إبراهيم عليه السلام #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/TO9HoXqk4c— a.s.s (@ass44782348) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ass44782348
اللهم إنا نلتمس عذرنا إليك فيهم يارب العالمين، اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء.. اللهم انصر إخواننا، وثبت أقدامهم، وقوي عزائمهم، وصبرهم على مصيبتهم، وتقبل شهداءهم💔 #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/vax9TTtU9B— علي بن عبدالله 🇶🇦 (@_5rt) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @_5rt
#غزه_تقاوم
وتصدر هاشتاغ #غزه_تقاوم قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان خاصدا أكثر من 7 آلاف تغريدة، كما انتشر هاشتاغ #Gaza ليظهر في أكثر من 110 آلاف تغريدة خلال الساعات الماضية في عدد من الدول العربية والغربية.
إغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين #غزه_تقاوم pic.twitter.com/x0uAMeU78N— Rita 🏴 (@Ritayamahdiadrk) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Ritayamahdiadrk
#غزه_تقاوم وترفع الرأس عاليا كعادتها— أسامة جاويش (@osgaweesh) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨
بمقاومتها وبسالة رجالها ووقوفها شامخة صامدة مقاومة في وجه العدوان الصهيوني
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @osgaweesh
جانب من القصف الإسرائيلي على فضائية الأقصى#Gaza— Abu Aiman : Gaza (@ALOLMOH) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
pic.twitter.com/tccczRULcw
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ALOLMOH
#غزة_تحت_القصف— فرقة كنعان للثقافة و الفنون الفلسطينية (@canaan_pal) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
اللهم انا نسألك السلامة و العافية لاهلنا في قطاع غزة في ظل القصف المتواصل على القطاع هذه اللحظات #gaza pic.twitter.com/JxUmqrkqN1
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @canaan_pal
وتداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته حركة حماس لاستهدافها لحافلة إسرائيلية في مستوطنة متاخمة للقطاع شرقي جباليا، وأظهر الفيديو حافلة تقترب من جنود إسرائيليين قبل أن يتم استهدافها بصاروخ.
صدقوني .. إن رؤية مشاهد استهداف الحافلة الاسرائيلية تساوي بوقعها على قيادة الإحتلال كل الصواريخ التي أطلقت بإتجاه المستوطنات .. والآتي أعظم #غزة_تقاوم pic.twitter.com/e8kQ7eaSNa— علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ali_shoeib1
#حسين_مرتضى— #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
بقايا الحافلة "الاسرائيلية" التي كانت تقل جنوداً "اسرائيليين "بعد استهدافها من قبل المقاومة الفلسطينية بصاروخ كورنيت pic.twitter.com/qdovuJDk4i
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @HoseinMortada
المقاومة الفلسطينية ترد على آخر عملية قتل— Hasan Taher (@TaharHasan) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨
الآن شاهدوا الحافلة الإسرائيلية وهي تحترق بكامل من فيها من الجنود إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخ "كورنيت" تجاهها، ولازال الاحتلال يتكتم على خسائره الحقيقية حتى اللحظة. #المقاومة_الفلسطينية #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/zLCi3ldCfa
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @TaharHasan