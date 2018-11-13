ما قصة قميص "بلاي بوي" الذي ارتداه محمد صلاح؟

مصدر الصورة Twitter@MoSalah

صدم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح جمهوره بسبب صورة نشرها أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها الكثيرون "غير لائقة".

ويظهر صلاح في صورة سيلفي وهو يرتدي قناعا وقميصا قطنيا يحمل شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية الشهيرة وبجانبها رمز جمجمة.

وتتوسط القميص عبارة "مشروع بلاي بوي" مكتوبة بأحرف مقلوبة.

وأرفق صلاح الصورة بالتعليق التالي "السفر متخفيا".

يذكر أن صلاح سافر إلى مصر، للانضمام إلى منتخب بلاده في استعداداته لمواجهة المنتخب التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

و انتقد مغردون صلاح، واتهموه بالترويج للمجلة الإباحية. وعلق المغرد فراس الجمل: "هناك لاعبون غربيون يرفضون مجرد الظهور في مؤتمرٍ صحفي لمجرد أنه برعاية شركة قِمار أو شركة مشروبات روحية ، ثم يأتي صلاح بكل بساطة ويرتدي قميصا لأكبر شركة تقوم بإنتاج الأفلام الإباحية ! "

في حين دافع آخرون عن نجمهم المفضل. وقال بعضهم إن صورة الجمجمة المصحوبة بشعار "بلاي بوي" في القميص تشير إلى أن المواقع الإباحية قاتلة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Arbyano التيشرت من تصميم Philipp Plein

بيوضح فكرة ان الإباحية خطر و لازم تنتهى علشان كده حط لوجو #playboy اشهر مجله اباحيه جنب علامه الموت و دى حمله فكرتها أن "المواقع الإباحية خطر على المجتمع" وليس كما يعتقد البعض أنها ترويج لشعار "بلاي بوي" الإباحي .. #محمد_صلاح https://t.co/spugGSc44U — AHmeD Gedoo ♏️ (@Arbyano) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨

قميص محمد صلاح، هو من تصميم الألماني فيليب بلين، الذي يتعاون مع "بلاي بوي"، لإنتاج قمصان وبعض الملابس التي تحمل توقيعه.

ويباع القميص الذي ظهر به صلاح بـ 295 دولارا أمريكيا.