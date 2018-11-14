أمطار الخليج: حالة من "الاستنفار" عبر مواقع التواصل في الكويت والسعودية

نتناول اليوم في تقريرنا التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمطار الغزيرة التي تعصف بدول في الخليج كالكويت والسعودية.

#احتياطاتك_للعاصفه

مصدر الصورة EPA Image caption صورة من السيول التي سببتها الأمطار في الكويت. الصورة بتاريخ العاشر من نوفمبر

أثارت عاصفة أمطار الخليج حالة من الاستنفار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هرعوا إلى منصاتهم على تلك المواقع لمناقشة العاصفة وسبل التعامل معها.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطوابير المواطنين أمام أفران الخبز ومتاجر الغذاء ومحطات البنزين في محاولة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وذلك على حد وصف ناشري الصور.

وتداول المغردون هاشتاغ #احتياطاتك_للعاصفه لتبادل النصائح، وتناول العديد من المستخدمين الموضوع بنبرة من السخرية ناشرين صورا طريفة لتحضيراتهم. وورد على الهاشتاغ نحو ثمانية آلاف تغريدة.

وقارن مستخدمون بين ما يحدث في الكويت والحرائق المميتة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

#تعليق_الدراسه_في_القصيم

وعلى صعيد متصل في السعودية المجاورة انتشر هاشتاغ طالب عبره المستخدمون بتعليق الدراسة في مدينة القصيم نظرا للظروف المناخية هناك.

وتداول المستخدمون صورا لعملية إنقاذ لطلاب في المرحلة الابتدائية بمدرسة بالقصيم بعد أن علقت حافلتهم في بركة سببتها الأمطار الغزيرة.

وانتشر هاشتاغ #تعليق_الدراسه_في_القصيم ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية صباح الأربعاء.