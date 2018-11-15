مغردون عرب: أهلا بالسبوتيفاي

  • 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

تفاعل المغردون مع إطلاق شركة سبوتيفاي خدمتها في عدد من دول الشرق الأوسط.

"اهلا بالسبوتيفاي"

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تفاعل المغردون في الشرق الأوسط مع إطلاق شركة سبوتيفاي خدمتها في عدد من الدول العربية وهي خطوة ترقبها محبو الموسيقى العرب.

ورحب المغردون بوصول الخدمة إلى بلدانهم.

وقارن المستخدمون بين خدمة سبوتيفاي وخدمة مماثلة عربية تسمى أنغامي يستخدمها العرب.

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