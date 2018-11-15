مغردون عرب: أهلا بالسبوتيفاي

انا هفضل مكمل مع انغامي كده كده لان عليه معظم الحاجات اللي بفضلها في اللايكس والبلاي ليستس وسهل الوصول ليهم من عليهم، كان ممكن اضحي بالكلام ده لو سبوتيفاي الفري يستاهل