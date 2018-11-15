مغردون عرب: أهلا بالسبوتيفاي
- 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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تفاعل المغردون مع إطلاق شركة سبوتيفاي خدمتها في عدد من دول الشرق الأوسط.
"اهلا بالسبوتيفاي"
تفاعل المغردون في الشرق الأوسط مع إطلاق شركة سبوتيفاي خدمتها في عدد من الدول العربية وهي خطوة ترقبها محبو الموسيقى العرب.
ورحب المغردون بوصول الخدمة إلى بلدانهم.
و اخيرا سبوتي فاي صار متوفر عندنا 😍😍 pic.twitter.com/bnIvGOVzml— Hussain S. Abu Alsaud (@abual_s) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @abual_s
سبوتيفاي فتح في مصر اخيرااا 💜💜 تقدروا تحملوه من متجر التطبيقات دلوقتي— Egyptian ARMY Society (@Egypt_army_bts1) ١٣ نوفمبر ٢٠١٨
Spotify is currently available in Egypt you download it from the app store now. pic.twitter.com/ETIjyY6I73
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Egypt_army_bts1
وقارن المستخدمون بين خدمة سبوتيفاي وخدمة مماثلة عربية تسمى أنغامي يستخدمها العرب.
انا هفضل مكمل مع انغامي كده كده لان عليه معظم الحاجات اللي بفضلها في اللايكس والبلاي ليستس وسهل الوصول ليهم من عليهم، كان ممكن اضحي بالكلام ده لو سبوتيفاي الفري يستاهل— Mohamed Amin (@m7amd_amin) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @m7amd_amin
تحسسسفت اني اشتركت بأنغامي بلس مادريت ان سبوتيفاي بينزل بهالسرعه pic.twitter.com/VjVRAb5AXQ— 𝐝𝐚𝐫𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬 (@___IntheSKY) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @___IntheSKY
الصوت مختلف في سبوتيفاي pic.twitter.com/tEzByUkIDP— cherry (@cherrlye) ١٤ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @cherrlye
سبوتيفاي عمل تسجيل دخول في مصر ليطلق رصاصة الرحمة على ساوندكلاود وأنغامي .. لموا شنطكم وتوكلوا على الله من غير شوشرة كده pic.twitter.com/pofWlfP4fj— Rude Regez (@AmrRodriguez) ١٤ نوفمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AmrRodriguez