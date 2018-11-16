البيان السعودي بشأن مقتل خاشقجي بين الترحيب والانتقاد
تفاعل مغردون عرب مع التفاصيل الجديدة التي قدمتها النيابة السعودية أمس الخميس بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت النيابة إن الفريق الذي أرسل إلى إسطنبول كان يسعى لإعادة خاشقجي إلى السعودية، لكن المهمة انتهت بقتله.
وأضافت بأن شجارا أعقبه حقن خاشقجي بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاة خاشقجي، وأن جثته قطعت بعد قتله ونقلت إلى خارج القنصلية.
واحتل هاشتاغ "#بيان_النايب_العام مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا، مسجلا أكثر 12 ألف تغريدة.
قوبل البيان بتساؤلات وانتقادات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصفها مغردون بالمتناقضة وبغير المقنعة.
ورأى مغردون أن البيان برأ بشكل غير مباشر المقربين من ولي العهد السعودي من جريمة القتل واعتبروا ذلك دليلا على زيف التحقيقات التي تتناقض برأيهم مع ما نشر سابقا من تصريحات.
في المقابل، وصف آخرون بيان النائب العام بالشفاف، واعتبروه صفعة في وجه "هرطقة تركيا" على حد وصفهم.
وتابعوا بأن البيان أفشل محاولات تسيس القضية.
كما تباينت آراء المغردين إزاء العقوبات الأمريكية على 17 سعوديا لدورهم في مقتل جمال خاشقجي بين الترحيب والسخرية.
صلاة الغائب
وما إن نشرت السلطات نتائج التحقيقات، حتى عاود هاشتاغ #خاشقجي الانتشار مرة أخرى.
وتداول رواد موقع تويتر فجر يوم الجمعة مقاطع مصورة قالوا إنها من صلاة الغائب على روح الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة.
وأظهرت المقاطع المتداولة المصلين وهم يؤدون صلاة الغائب بحضور نجل جمال خاشقجي، صلاح.
وسبق أن نشر صلاح خاشقجي، تغريدة على حسابه على تويتر أعلن فيها إقامة صلاة الغائب على والده، الجمعة، فجرا بالمسجد النبوي.