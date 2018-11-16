البيان السعودي بشأن مقتل خاشقجي بين الترحيب والانتقاد

تفاعل مغردون عرب مع التفاصيل الجديدة التي قدمتها النيابة السعودية أمس الخميس بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وقالت النيابة إن الفريق الذي أرسل إلى إسطنبول كان يسعى لإعادة خاشقجي إلى السعودية، لكن المهمة انتهت بقتله.

وأضافت بأن شجارا أعقبه حقن خاشقجي بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاة خاشقجي، وأن جثته قطعت بعد قتله ونقلت إلى خارج القنصلية.

واحتل هاشتاغ "#بيان_النايب_العام مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا، مسجلا أكثر 12 ألف تغريدة.

قوبل البيان بتساؤلات وانتقادات عديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصفها مغردون بالمتناقضة وبغير المقنعة.

ورأى مغردون أن البيان برأ بشكل غير مباشر المقربين من ولي العهد السعودي من جريمة القتل واعتبروا ذلك دليلا على زيف التحقيقات التي تتناقض برأيهم مع ما نشر سابقا من تصريحات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @E_alseraji #بيان_النائب_العام السعودي يقول لنا ان كل بياناته السابقة كاذبة وان بيانه الجديد بشأن #خاشقجي اكثرها كذبا، لكن الاهم انه يأتي بعد ان قام ترامب بمنح ابن سلمان صك البراءة، ولذلك لم يعد يهم السعودية ان تعتني بالرواية التي تقدمها، فقد أغلق الملف أمريكيا وهو ما كان يهم النظام السعودي — ابراهيم السراجي (@E_alseraji) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

في المقابل، وصف آخرون بيان النائب العام بالشفاف، واعتبروه صفعة في وجه "هرطقة تركيا" على حد وصفهم.

وتابعوا بأن البيان أفشل محاولات تسيس القضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SAUDBINMOHAMAD ظهور أردوغان وحديثه عن وجود تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي جعلته في موقف صعب جداً بعد #بيان_النايب_العام ، الان هو أمام أمرين أحلاهما مُر



- تسليم الأدلة وهذا يثبت أن تركيا تتجسس على البعثات والمقرات الدبلوماسية



- أو رفض تقديمها وبذلك تتستر تركيا على أدلة مهمه في القضية .#تركيا — 🇸🇦سعود بن محمد (@SAUDBINMOHAMAD) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalmanAldosary #بيان_النايب_العام ضرب عدة عصافير بحجر:

- اغلق قضية خاشقجي جنآئيا وتحويلها للقضاء

-افشل محاولات تسييس القضية

- أكد أن المملكة عازمة فعلاً على تطبيق العدالة

-السعودية امتلكت زمام المبادرة

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الدول القائمة على العدالة لا تزعزعها رياح التهويل — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m_altayer بعد #بيان_النائب_العام وظهور نتائج التحقيقات،

لو كان الأمر بيدي لخيرت اردوغان بين الاعتذار لسمو ولي العهد وجميع المسؤولين السعوديين الذين حاول تشويه سمعتهم بشائعات كاذبة، أو مواجهة عقوبات اقتصادية ومقاطعة تعيد اقتصاده للعصر الحجري. — MMT (@m_altayer) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

كما تباينت آراء المغردين إزاء العقوبات الأمريكية على 17 سعوديا لدورهم في مقتل جمال خاشقجي بين الترحيب والسخرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yemen_saudi #بيان_النائب_العام لم يسمي القتلة

فردت امريكا بطريقتها الخاصة

وسمت القتلة عبر العقوبات اللتي صدرت بالامس

وقال وزير الخارجية هذا اجراء اولي

وسيتبعها اجراء اخر بعد اكتمال تحقيقات المخابرات الامريكية وليس النيابة السعودية

هكذا تعمل الدول اللتي تحمل ذات طابع مؤسساتي وليس طابع فردي — ال سعود واليمن؟ (@yemen_saudi) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

صلاة الغائب

وما إن نشرت السلطات نتائج التحقيقات، حتى عاود هاشتاغ #خاشقجي الانتشار مرة أخرى.

وتداول رواد موقع تويتر فجر يوم الجمعة مقاطع مصورة قالوا إنها من صلاة الغائب على روح الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وأظهرت المقاطع المتداولة المصلين وهم يؤدون صلاة الغائب بحضور نجل جمال خاشقجي، صلاح.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salahkhashoggi ستقام صلاة الغائب على الفقيد #جمال_خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. — salah khashoggi (@salahkhashoggi) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

وسبق أن نشر صلاح خاشقجي، تغريدة على حسابه على تويتر أعلن فيها إقامة صلاة الغائب على والده، الجمعة، فجرا بالمسجد النبوي.