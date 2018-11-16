ما حكاية يونس قنديل رئيس مؤتمر "حقيقة الله" الذي أثار الجدل في الأردن؟

لا تزال حادثة اختطاف الأمين العام لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل تثير جدلا واسعا في الأردن.

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يأتي هذا بعدما كشفت التحقيقات في القضية زيف ادعاء يونس قنديل واختلاقه قصة اختطافه وتعذيبه، من قبل ملثمين اعترضوا على إقامة مؤتمر فكري بعنوان "حقيقة الله.. انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات الإسلامية الجديدة".

وكانت الداخلية الأردنية قررت مطلع نوفمبر/ تشرين الأول منع إقامة مؤتمر من تنظيم مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، بسبب محاضراتها التي اعتبرها البعض مسيئة للذات الإلهية.

وفي غمرة السجال حول أسباب منع المؤتمر، تفاجأ الأردنيون بخبر اختطاف قنديل يوم السبت الماضي، قبل أن تعلن الشرطة العثور عليه في حالة مزرية وعلى ظهره جروح وحروق. وقد كتب على ظهره بالسكين: "إسلام بلا حدود".

و انبرى مغردون وسياسيون وقتها في الدفاع عن قنديل ورجحوا وقوف جماعات متشددة وراء الاعتداء عليه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dralnoaimi الجريمة قام بها من توعد و هدد الأخ #يونس_قنديل من الاخونجية تأتي في سياق جرائمهم ضد مخالفيهم في كل مكان فارهابهم الفكري يتبعه القتل و الدمار و الأذى لمن يخالفهم . الحمدلله الذي سلم الأخ يوسف منهم pic.twitter.com/BnwyC7uJx5 — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

وانقسمت الآراء حول قضية قنديل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى فريق من المغردين أن ما حدث كشف حقيقة المنظمات الليبرالية، إلا أن بعض التعليقات فندت الاتهامات الموجهة لقنديل ولزملائه.

وقد تصدر هاشتاغ #يونس_قنديل منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد إحالة قنديل للتحقيق.

وتحت هاشتاغ "كاذبون بلا حدود" هاجم مغردون المؤسسة ووصفوا ما قام به قنديل بالعمل المنحط.

كما اتهموه بتضليل العدالة وصنع بطولة وهمية بهدف شيطنة الاسلاميين، على حد قولهم .

وعلق كمال أبو سنينه:" أتقدم بالاعتذار الشديد عن دفاعي عن حرية التعبير في قضية يونس قنديل دون أن أذكر الرجل لا سلبا ولا إيجابا بعد أن تبين ادعاء هذا الرجل فإن تطبيق القانون بحقه بتهمتين تضليل العدالة وتعريض السلم الاجتماعي والأهلي للخطر."

وعلى نفس المنوال غرد رامي عبده قائلا : "قصة اختلاق #يوسف_قنديل للاعتداء عليه لا يجب أن تمر مرور الكرام في الأردن! لقد اساء بفعلته الشنيعة للتسامح في الاردن وخلق حالة من التحريض البغيض الذي مس السلم الأهلي."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fairouzmobaiden المؤسسات الإعلامية العريقة والرصينة والمهنية لم تنجر خلف ادعاءات من يكذب..وواجهت دعوات المراهقة الاعلامية بالخوض في تفاصيل قضية المدعو يونس قنديل ..بكل فخر وكالة الانباء الاردنية "بترا"واحدة منها. — fairouz mobaideen (@fairouzmobaiden) ١٦ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @haifazeaiter تلفيق يونس قنديل لقصة تعذيبه، في حال ثبتت الروايات الأمنيّة، بشع بقدر بشاعة الجريمة نفسها. التلفيق يُفقد قصصاً مماثلة، يمكن أن تحصل، زخم ووقع الدفاع عنها، ويصب في مصلحة التيارات الإسلاميّة، التي لم تندد بالحادثة وقتها علماً أنها اتُهمت بالتحريض عليها، وهي اليوم تشمت بمن نددوا بها — haifa zeaiter (@haifazeaiter) ١٦ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohnmaj كيف قبل أن يفعل بنفسه ذلك وهو بكامل قواه العقلية!!

التنوير رسالة الأنبياء الأجلاء وهو ليس طريقا للكذب والدجل واللعب على الناس

في بلدنا الأردن يجب علينا أن نعلم أن هناك كثيرين لا يعجبهم استقرارنا ولا تعايشنا ..وسمومهم بأموال عربية!! ليست صهيونية ولا أمريكية !!#كذابون_بلاحدود pic.twitter.com/SOHibzdrCe — محمد نصيف المجدوبة (@mohnmaj) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

في حين، تضامن آخرون مع قنديل واتهموا جهات معادية له بتشويه سمعته بهدف النيل من المؤسسة.

من ناحية أخرى، دعا نشطاء إلى حماية حرية التعبير عن الرأي في الأردن، آملين في أن لا تتسبب هذه القصية في تشديد الخناق على الكتاب والمفكرين الحقيقين، حسب قولهم.

وأشار المغرد بأن القمع سيكون المستفيد الأكبر في هذه القضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dianamoukalled تقول السلطات الاردنية ان يونس قنديل فبرك حادثة الاعتداء عليه من قبل متطرفين اسلاميين..

اول من يتم الاساءة اليهم حين يفتعل أشخاص ضجة كاذبة لجذب الانتباه هم الضحايا الفعليّون للتعذيب والاستهداف..

لاشيء يبرر اختلاق مظلومية لتمرير رسالة ما.. — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) ١٦ نوفمبر ٢٠١٨