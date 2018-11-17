محمد_صلاح لطفلة المدرجات: "آسف أني أخرتك"

تفاعل العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المباراة التي جمعت منتخبي مصر وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

#مصر_تونس

مصدر الصورة Twitter Image caption صورة تداولها مستخدمو مواقع التواصل لفتاة مصرية بالمدرجات

وانتشر هاشتاغ #مصر_تونس بصورة كبيرة ليظهر في اكثر من 15 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفازت مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما منح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح هدف الفوز في الدقائق الأخيرة لمنتخب بلاده.

وظهر اسم "صلاح" في اكثر من 35 الف تغريدة على مدار اليوم الماضي.

وتداول المغردون على تويتر صورة لطفلة في المدرجات حملت لافتة وجهتها لصلاح وكتبت عليها بالانجليزية: "صلاح أرجوك سجل هدف حتى اتمكن من الرجوع إلى منزلي مبكرا فأني لدي واجب منزلي."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @heshamnasrr طفله مصريه جميله فى استاد برج العرب توجه رسالة لصلاح قبل المباراة :

أرجوك يا صلاح سجل هدف

عاوزه اعود للمنزل

عندى واجب مدرسى ..

خفه دم وبراءة مصرية .. pic.twitter.com/aAivAr6F6q — Hesham Nasr (@heshamnasrr) ١٦ نوفمبر ٢٠١٨

ويبدو أن محمد صلاح رأى بنفسه تلك الصورة على تويتر، ليرد على حساب نشر صورة الطفلة مازحا: "أسف أني أخرتك واتمنى من المدرسة تفقهم موقفك".