#جمال_خاشقجي: صحيفة تركية تتهم "دحلان" بطمس الأدلة
نتناول اليوم في تقريرنا تفاعل المغردون العرب مع آخر التطورات في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وظهر اسم خاشقجي بالعربية في أكثر من 148 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، ولم يقتصر التفاعل مع قضية خاشقجي على رواد مواقع التواصل العرب، بل ناقش تطورات قضيته أيضا المغردون المتحدثون الانجليزية، وظهر اسمه بالانجليزية في أكثر من 150 الف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.
#دحلان
وتداول المغردون ما نقلته صحيفة تركية بأن عضو منظمة التحرير الفلسطينية السابق محمد دحلان له علاقة بمقتل خاشقجي وساعد في "طمس آثار الجريمة".
وتداول مغردون تفاصيل ما ذكرته الصحيفة من أن أربعة أشخاص تابعين لدحلان قدموا من لبنان بجوازات مزورة وساعدوا السعوديين على التخلص من آثار الجريمة.
ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة تقرير صحيفة يني شفق التركية.
تقرير الـCIA
وتداول المغردون ايضا ما نشرته صحف أمريكية عما خلص إليه تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي اي ايه" تقول فيه إن قتل خاشقجي جاء بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما وصف ترامب تلك التقارير بأنها "سابقة لأوانها".
ونفت السفارة السعودية في واشنطن أن يكون خالد بن سلمان تحدث مع خاشقجي بشأن ذهابه إلى تركيا.
زوجة سرية
وعلى صعيد متصل ناقش المغردون ادعاءات امرأة مصرية بأنها كانت متزوجة من خاشقجي، مطالبة بحقوقها الشرعية منه على حد وصف تقرير الواشنطن بوست.
وتداول المغردون صورا نشرتها هذه المرأة تظهرها بجانب خاشقجي الذي تدعي بأنه تزوجها سرا في الولايات المتحدة.