جمال_خاشقجي: صحيفة تركية تتهم "دحلان" بطمس الأدلة

نتناول اليوم في تقريرنا تفاعل المغردون العرب مع آخر التطورات في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وظهر اسم خاشقجي بالعربية في أكثر من 148 ألف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، ولم يقتصر التفاعل مع قضية خاشقجي على رواد مواقع التواصل العرب، بل ناقش تطورات قضيته أيضا المغردون المتحدثون الانجليزية، وظهر اسمه بالانجليزية في أكثر من 150 الف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

#دحلان

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد دحلان عضو منظمة التحرير الفلسطينية السابق

وتداول المغردون ما نقلته صحيفة تركية بأن عضو منظمة التحرير الفلسطينية السابق محمد دحلان له علاقة بمقتل خاشقجي وساعد في "طمس آثار الجريمة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrMahmoudRefaat صحيفة يني شفق التركية: محمد دحلان لعب دورا بجريمة قتل #جمال_خاشقجي، أرسل فريق من 4 أشخاص إلى #تركيا.

أكرر تأكيد: الأجهزة الأمنية الإماراتية والمصرية تأتمر بأوامر محمد دحلان ومصر والإمارات لهم يد بمقتل #خاشقجي، كما أؤكد أن سفر طائرتي فريق القتل من دبي والقاهرة والعودة لهم ليس صدفة — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨

وتداول مغردون تفاصيل ما ذكرته الصحيفة من أن أربعة أشخاص تابعين لدحلان قدموا من لبنان بجوازات مزورة وساعدوا السعوديين على التخلص من آثار الجريمة.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة تقرير صحيفة يني شفق التركية.

تقرير الـCIA

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب وصف ما جاء في تقرير الاستخبارات المركزية بأنه "سابق لأوانه"

وتداول المغردون ايضا ما نشرته صحف أمريكية عما خلص إليه تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي اي ايه" تقول فيه إن قتل خاشقجي جاء بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما وصف ترامب تلك التقارير بأنها "سابقة لأوانها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YousufMoqiad وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA وزعت على كبرى وسائل الإعلام الدولية والصحف الأمريكية تقييمها حول قضية #خاشقجي والذي خلصت فيه إلى أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتله. pic.twitter.com/J3Zogoi4Gn — يوسف المقيد 🇵🇸 (@YousufMoqiad) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨

ونفت السفارة السعودية في واشنطن أن يكون خالد بن سلمان تحدث مع خاشقجي بشأن ذهابه إلى تركيا.

زوجة سرية

مصدر الصورة Twitter Image caption إحدى الصور المتداولة للزوجة السرية المزعومة

وعلى صعيد متصل ناقش المغردون ادعاءات امرأة مصرية بأنها كانت متزوجة من خاشقجي، مطالبة بحقوقها الشرعية منه على حد وصف تقرير الواشنطن بوست.

وتداول المغردون صورا نشرتها هذه المرأة تظهرها بجانب خاشقجي الذي تدعي بأنه تزوجها سرا في الولايات المتحدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NewsKuwaity سيدة مصرية تدعي أنها زوجة الصحفي السعودي الراحل #جمال_خاشقجي وأنه تزوج منه في حفل زفاف أقيم بالسر ودون علم خطيبته التركية خديجة في أمريكا قبل أشهر من مقتله داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وبررت السيدة قرارها الكشف عن ذلك في الوقت الحالي بأنها تريد حقها الكامل من الميراث. pic.twitter.com/a6R49i4Rfx — عاجل (@NewsKuwaity) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨