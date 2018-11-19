دعوات سعودية لمقاطعة السياحة في تركيا ومصير بن سلمان يتصدران تويتر

دعا مغردون سعوديون عبر #مقاطعه_السياحه_التركيه إلى مقاطعة السياحة والشركات السياحية التركية على خلفية تداعيات قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

مصدر الصورة Getty Images

وتنوعت تغريدات المغردين عبر الهاشتاج الذى تصدر قائمة الترند في عدد من الدول العربية مسجلا أكثر من 30 ألف تغريده فى غضون ساعات من تدشينه.

وقد قوبل الهاشتاغ بمشاركة واسعة من قبل كتاب وإعلاميين سعوديين وخليجيين اتهموا تركيا بمغالطة الرأي العام العالمي بهدف "توريط الأمير محمد بن سلمان بجريمة مقتل خاشقجي".

وهاجم مغردون خليجيون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفين تركيا بالعدوة أسوة بإيران.

وكتب الصحفي السعودي يحي تليد: "السفر لأرض العدو حماقة!! #تركيا لا تقل عداوة عن #إيران لديها هاجس التوسع وأحلام الخلافة كما تحلم طهران أيضا.. #السعودية وقفت ضد أهدافهم التوسعية لذلك يتآمرون ضدها ... #مقاطعه_السياحه_التركيه ."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abualfawarss123 كيف نسافر إلى دولة تحاربنا؟

كيف نسافر لدولة تتجسس على السعوديين وتنشر صورهم؟

كيف نسافر على دولة رئيسها أكبر مبتز ويحارب وطني ؟

تركيا الآن أخطر من إيران حال سافرت بها حياتك بخطر ..

إذن يجب علينا 👇#مقاطعه_السياحه_التركيه — المستشار ابو الفوارس (@Abualfawarss123) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @F_SaifAlNaser اللي عنده قليل من الإحساس والوطنية يدافع عن وطننا العظيم وقيادتنا ..

لماذا نسافر إلى دولة تحاربنا، وتتجسس علينا ؟

معاً لمن يحاول إلحاق الضرر بوطننا، لا تجعلوا من أموالكم أداة لطعن أوطانكم ..

#مقاطعه_السياحه_التركيه — فهد بن سيف النصر آل سعود (@F_SaifAlNaser) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jerrymahers #مقاطعه_السياحه_التركيه هو وسم اطلقه الشعب السعودي الرافض للمؤامرة التي تحاك في تركيا ضد قيادتهم ودولتهم فوصل صوتهم لملايين الناس في المملكة والعالم رفضاً للإبتزاز السياسي والإقتصادي الذي تمارسه تركيا ضد المملكة وقيادتها.



انا مشارك بالمقاطعة دعماً للسعودية.. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨

في المقابل، سخر مغردون آخرون من الدعوات لمقاطعة السياحة في تركيا واتهموا الذباب الإلكتروني بالوقوف وراء الهاشتاغ الذي كشف برأيهم خوف القيادات السعودية.

وفي الوقت الذي تداول فيه مغردون فيديوهات قالوا إنها وثقت اعتداءات على السياح العرب في تركيا، نشر آخرون صورا لأفضل المناطق السياحية في تركيا، ووعدوا بزيارتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @everythingwron4 عندما تحدثت الصحف التركية عن دور محمد دحلان المقرب من محمد بن زايد في التستر على اغتيال جمال خاشقجي عاد هذا الهاشتاق #مقاطعه_السياحه_التركيه من جديد ويبدو أن وراءه #ذباب_بن_دحلان 🤣 — أبو مشخال (@everythingwron4) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨

مغردون "هل ضاق الخناق أكثر على بن سلمان"؟

وكان نشطاء طالبوا عبر #مبس_و_خبس_قتله بمحاكمة محمد وخالد بن سلمان بعد تقرير "سي آي إيه"، الذي يخلص إلى أن ولي العهد السعودي هو من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي.

ورد مغردون على هاشتاغ #مبس_و_خبس_قتله بهاشتاغ #محمد_بن_سلمان_انت_في_قلوبنا .

ويرى مغردون أن التقرير سيضع حدا لنهج ترامب المدافع عن بن سلمان مما سيضيق الخناق عليه، إلا أن آخرين استبعدوا حدوث تغيير في الموقف الأمريكي تجاه بن سلمان.