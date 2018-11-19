دعوات سعودية لمقاطعة السياحة في تركيا ومصير بن سلمان يتصدران تويتر
دعا مغردون سعوديون عبر #مقاطعه_السياحه_التركيه إلى مقاطعة السياحة والشركات السياحية التركية على خلفية تداعيات قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وتنوعت تغريدات المغردين عبر الهاشتاج الذى تصدر قائمة الترند في عدد من الدول العربية مسجلا أكثر من 30 ألف تغريده فى غضون ساعات من تدشينه.
وقد قوبل الهاشتاغ بمشاركة واسعة من قبل كتاب وإعلاميين سعوديين وخليجيين اتهموا تركيا بمغالطة الرأي العام العالمي بهدف "توريط الأمير محمد بن سلمان بجريمة مقتل خاشقجي".
وهاجم مغردون خليجيون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفين تركيا بالعدوة أسوة بإيران.
وكتب الصحفي السعودي يحي تليد: "السفر لأرض العدو حماقة!! #تركيا لا تقل عداوة عن #إيران لديها هاجس التوسع وأحلام الخلافة كما تحلم طهران أيضا.. #السعودية وقفت ضد أهدافهم التوسعية لذلك يتآمرون ضدها ... #مقاطعه_السياحه_التركيه ."
في المقابل، سخر مغردون آخرون من الدعوات لمقاطعة السياحة في تركيا واتهموا الذباب الإلكتروني بالوقوف وراء الهاشتاغ الذي كشف برأيهم خوف القيادات السعودية.
وفي الوقت الذي تداول فيه مغردون فيديوهات قالوا إنها وثقت اعتداءات على السياح العرب في تركيا، نشر آخرون صورا لأفضل المناطق السياحية في تركيا، ووعدوا بزيارتها.
مغردون "هل ضاق الخناق أكثر على بن سلمان"؟
وكان نشطاء طالبوا عبر #مبس_و_خبس_قتله بمحاكمة محمد وخالد بن سلمان بعد تقرير "سي آي إيه"، الذي يخلص إلى أن ولي العهد السعودي هو من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي.
ورد مغردون على هاشتاغ #مبس_و_خبس_قتله بهاشتاغ #محمد_بن_سلمان_انت_في_قلوبنا .
ويرى مغردون أن التقرير سيضع حدا لنهج ترامب المدافع عن بن سلمان مما سيضيق الخناق عليه، إلا أن آخرين استبعدوا حدوث تغيير في الموقف الأمريكي تجاه بن سلمان.