"تل أبيب تتحول إلى الأردن".. فما القصة؟

فوجئ سكان العاصمة الأردنية، عمان، بلافتات الشوارع قد تغيرت بأسماء عبرية في حين استبدلت لوحات السيارات الرقمية بأخرى إسرائيلية.

مصدر الصورة Twitter

لم يكن ذلك المشهد إلا مقطعا من فيلم أمريكي من إنتاج شبكة "نتفليكس" ، إلا أنه أثار موجة غضبا عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

كما دفع تصوير الفيلم في عمان على أنها مدينة تل أبيب بنشطاء إلى تنظيم وقفات احتجاجية، رددوا خلالها أغان فلسطينية.

وتناقل رواد موقعي فيسبوك وتويتر منشورات تفيد بأن الفيلم من إنتاج إسرائيلي وتحاكي أحداثه ما يدور داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mosquiti6 #تكلموا_عن_الانجازات

اخر ما نشر



قال نقيب الفنانين حسين الخطيب ان النقابة لا علم لها بتنفيذ هذا الفيلم ،مشيراً على ان النقابة بصدد توجيه خطاب للهيئة الملكية لوضع النقاط على الحروف كون النقابة الجهة المخولة باعطاء تصريح العمل و ان الهيئة الملكية للافلام خالفت القانون



يتبع pic.twitter.com/M7tPFKRSVE — basel al-najjar (@mosquiti6) ١٧ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @mosquiti6 أمانة عمان الكبرى : لا علم لديهم بنية القائمين على الفيلم تغيير أسماء شوارع في العاصمة إلى (العبرية)



عشرات من الشباب نظموا وقفة احتجاجية أمام مجمع جبر التجاري في عمان موقع التصوير الثاني حيث كان الاول امس في شارع الرينبو رافضين التطبيع بأي شكل pic.twitter.com/1RQ4SVvNcb — basel al-najjar (@mosquiti6) ١٧ نوفمبر ٢٠١٨

دعا المدونون إلى وقف تصوير الفيلم في الأردن منددين في الوقت ذاته بمشاركة ممثلين أردنيين في العمل الذي يبيض برأيهم التطبيع ويلمع صورة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

وبحسب صحف أردنية، فقد نفت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ما شاع حول أن المسلسل من إنتاج إسرائيلي مضيفة بأن "لا علم لديها بأن القائمين على الفيلم سيغيرون أسماء الشوارع إلى العبرية".

كما أكدت الشركة المنتجة أنها حصلت على الموافقة السلطات الأردنية قبل مباشرة التصوير، مشيرة إلى أن الفيلم لا يحمل رسائل سياسية.

وتابعت بأن الرواية تتمحور حول شاب محتال ينتحل هوية شخصيات مشهورة حتى يصبح ملاحقا من قبل أجهزة أمنية عالمية.

وتحت#عمان_مش_تل_أبيب، تباينت آراء المدونين بين رافض لتصوير الفيلم في عمان يستنكر تعامل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مع الموضوع وآخر يدافع عنها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IyadAlfudooli دور الهيئة يتمثل في "تسهيل الانتاج وتوفير التصاريح لأي انتاج فيلم كان أم مسلسل يتم تصويره في الأردن وتوفير قاعدة لوجستية بعيدا عن الاطلاع على السيناريو أو المحتوى". #المملكة — Iyad Al fudooli (@IyadAlfudooli) ١٧ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A76Sabbah ماذا تفعل ايها #الأردني لو قرئت اعلان توظيف :

مطلوب ممثلين كومباري لتصوير فيلم اسرائيلي في #الأردن ؟ برواتب مغرية ؟ لماذا يطلبمن الأردني مقاطعتهم والفلسطينيين هناك يعملون لديهم بتصاريح يعتبر محظوظا من يحصل عليها؟

شخصيا لست مع ولا ضد كل أدرى بقوت اولاده واذا كان المال حلال او حرام — Ahmad.Sabbah (@A76Sabbah) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨