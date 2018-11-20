تساؤلات على تويتر حول مستقبل العائلة المالكة السعودية بعد قضية خاشقجي

مإ إن نشرت وسائل إعلام تركية التسجيلات الصوتية نسبت لعملية قتل خاشقجي، حتى تصدر هاشتاغ #هات_الادله_يا_اردوغان قائمة الترند في السعودية.

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كما شاع استخدام هاشتاغ #الملك_وولي_العهد_خط_احمر في أوساط المغردين السعوديين، بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير .

وعبر الجبير عن رفضه للتقارير الإعلامية التي أفادت بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

وانقسمت الآراء حول التصريحات المتواصلة بشأن قضية خاشقي.

فقد طالب مغردون برفع الحماية عن ولي العهد السعودي إلا أن آخرين شككوا في مضمون التسجيلات التي نشرتها وسائل إعلام تركية ودعوا إلى وضع حد لما أسموها بمحاولات أنقرة إلى تسيس قضية خاشقجي.

ويسمع في التسجيلات صوت نسبته قناة "أخبار ترك" لماهر المطرب، الحارس المقرب من ولي العهد السعودي، وهو يقول لخاشقجي: "يا خائن جاء يوم حسابك".

وفي الوقت الذي شكك فيه مغردون في إمكانية صمود العائلة المالكة في السعودية أمام هذه الضغوط، استعبد آخرون أن تتأثر السعودية بهذه الأحداث مشيرين إلى أن خطاب الملك سلمان أمس في مجلس الشورى والحضور الكبير لأبناء العائلة الحاكمة دليل على تماسكها.

وقد نقلت وكالة عن مصادر وصفتها بالمقربة من الديوان الملكي السعودي إن أمراء سعوديين بدأوا "نقاشا هدفه الحيلولة دون ارتقاء الأمير محمد بن سلمان عرش المملكة".

وكان مغردون قدموا قراءاتهم في خطاب الملك السعودي عبر تدشين هاشتاغ #خطاب_الملك_في_مجلس_الشوري الذي ظهر في حوالي 6 آلاف تغريدة.