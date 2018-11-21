مغردون سعوديون يحتفون بـ #تصريح_ترامب عن بلدهم

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول علاقة بلده بالمملكة العربية السعودية في ضوء قضية مقتل خاشقجي تثير الجدل، والمغردون السعوديون يعربون عن سعادتهم بما جاء على لسان الرئيس الأمريكي.

#تصريح_ترامب

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضاف ولي العهد السعودي في مارس من العام الجاري

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السعودية جدلا وتفاعل معها المغردون داخل العالم العربي وخارجه.

وقال ترامب في بيان إن "السعودية حليف موثوق وافق على استثمار مبالغ مالية غير مسبوقة في الولايات المتحدة"، على الرغم من قوله إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ربما كان على علم بمقتل خاشقجي.

وظهر اسما خاشقجي وترامب معا في أكثر من 180 ألف تغريدة باللغة الإنجليزية على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

بينما ظهرا بالعربية في نحو 15 ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

مصدر الصورة Spredfast Image caption تحليل لمعدل انتشار اسماء وهاشتاغات متصلة بقضية اختفاء خاشقجي

وسارع المغردون السعوديون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن سعادتهم بتصريح ترامب، مؤكدين على دعمهم لبلادهم في قضية مقتل خاشقجي.

وانتشر هاشتاغ #تصريح_ترامب ليظهر في نحو ثمانية آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.