الكويت: تعديل يسمح بتجنيس غير المسلمين، والبدون يتسائلون: ماذا عنا؟

جدل في الكويت بعد موافقة اللجنة التشريعية والقانونية على تعديل جديد في قانون الجنسية.

تجنيس غير المسلمين

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يناقش المغردون في الكويت موافقة اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة على تعديل قانون الجنسية بما يسمح لغير المسلمين بالحصول عليها.

وحتى الآن، يشترط قانون الجنسية المعمول به في الكويت، أن يكون الشخص المراد تجنيسه مسلما بالميلاد، أو أن يكون قد أسلم ومضى على ذلك خمس سنوات على الأقل.

وأثار التعديل جدلا خاصة بين فئة البدون، ممن يسعون منذ عقود للحصول على الجنسية الكويتية، إذ ندد هؤلاء بما اعتبروه تجاهلا حكوميا لقضيتهم، والاهتمام بدلا من ذلك بفئات أخرى.

ورفض مغردون التعديل الجديد على أساس ديني.