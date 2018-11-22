تنديد بريطاني بحكم المؤبد على مواطنها، وإماراتيون يردون: لا تتدخلوا في شؤوننا

جدل وانقسام للآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور حكم بالسجن المؤبد على طالب دكتوراة بريطاني في دولة الإمارات.

ماثيو هيدجز

مصدر الصورة Daniela Tejada Image caption طالب الدكتوراة بجامعة درهام ماثيو هيدجنز

حازت قضية إدانة طالب الدكتوراة البريطاني مارتين هيدجنز في تهمة تجسس على اهتمام المغردين في الخليج، خاصة في السعودية والإمارات، بالإضافة إلى ردود فعل واسعة في بريطانيا.

ونفى هيدجيز، البالغ من العمر 31 عاما، والذي كان يجهز لمناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة دورهام مرارا هذه الاتهامات.

وتقول أسرة هيدجيز إن الاتهامات مبنية على اعتراف مزيف.

وأولى المغردون السعوديون والإماراتيون اهتمامهم بتصريحات بثها حساب الخارجية البريطانية على تويتر نقلا عن وزيرها جيريمي هانت ندد فيها بالحكم، وقال إنه سيؤثر على العلاقات مع الإمارات.

وإثر هذه التصريحات سارع مغردون إماراتيون وسعوديون بالدفاع عن الحكم، مطالبين السلطات البريطانية بعدم التدخل في أحكام القضاء الإماراتي.

بينما ندد مغردون آخرون بتعامل السلطات الإماراتية مع القضية.