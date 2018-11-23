#الزمالك_الداخلية: جمهور الزمالك المصري يسخر من "شهيد المياه المعدنية"
المغردون في مصر يتداولون مقطع لإصابة المدرب الفني لنادي الداخلية بزجاجة مياه برأسه في مباراة أمام الزمالك.
#الزمالك_الداخلية
يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو من مباراة بين نادي الداخلية والزمالك، ويظهر في المقطع المدير الفني لنادي الداخلية علاء عبد العال وقد رُشق بزجاجة بلاستيكية في رأسه من مدرجات جماهير الزمالك، وذلك بعد أن لوح عبد العال بقميص أحمر اللون أمام الجماهير.
وبرر مستخدمون ما فعله جمهور الزمالك تجاه عبد العال بانه استفزهم بتلويحه بقميص يحمل لون خصم الزمالك، نادي الأهلي.
بينما نقلت وسائل إعلامية تصريحات من عبد العال يقول فيها إن القميص الذي رفعه هو قمصي ناديه نادي الداخلية، وليس نادي الأهلي.
بينما يظهر مقطع اخر تراشق لزجاجات المياه بين الفريق الفني لنادي الداخلية وجمهور الزمالك وذلك قبل أن يصاب عبد العال في رأسه.
وسخر مستخدمون من ردة فعل عبد العال، الذي سقط على الأرض بعد أن أصابته الزجاجة برأسه، وأطلق عليه المغردون لقب "شهيد المياه المعدنية".