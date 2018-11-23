الزمالك_الداخلية: جمهور الزمالك المصري يسخر من "شهيد المياه المعدنية"

المغردون في مصر يتداولون مقطع لإصابة المدرب الفني لنادي الداخلية بزجاجة مياه برأسه في مباراة أمام الزمالك.

#الزمالك_الداخلية

مصدر الصورة Masry al Youm Image caption لقطة من المقطع المتداول يظهر المدير الفني لنادي الداخلية بعد أن اصابته الزجاجة في رأسه

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو من مباراة بين نادي الداخلية والزمالك، ويظهر في المقطع المدير الفني لنادي الداخلية علاء عبد العال وقد رُشق بزجاجة بلاستيكية في رأسه من مدرجات جماهير الزمالك، وذلك بعد أن لوح عبد العال بقميص أحمر اللون أمام الجماهير.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mo7amed_3ssam هو الحركة اللي عملها علاء عبد العال طبعاً يتوقف عليها ، بس الحركة بتاعت إداري الداخلية مايتسكتش عليها أبداً ، و لازم يتمنع من دخول أي أستاد تاني مدى الحياة . pic.twitter.com/4rzf7noc9x — عص ™ (@mo7amed_3ssam) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HHathout مشهد مؤسف ومخجل في بتروسبورت. الكاميرات تُظهر علاء عبد العال مدرب الداخلية يرد على سباب جمهور الزمالك برفع قميص أحمر (في إشارة إلى المنافس التقليدي الأهلي)، ليقذفه الجمهور بزجاجة مياه في رأسه.

المشهد التالي: بدلاء الداخلية يتبادلون إلقاء الزجاجات مع الجمهور! — Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

وبرر مستخدمون ما فعله جمهور الزمالك تجاه عبد العال بانه استفزهم بتلويحه بقميص يحمل لون خصم الزمالك، نادي الأهلي.

بينما نقلت وسائل إعلامية تصريحات من عبد العال يقول فيها إن القميص الذي رفعه هو قمصي ناديه نادي الداخلية، وليس نادي الأهلي.

بينما يظهر مقطع اخر تراشق لزجاجات المياه بين الفريق الفني لنادي الداخلية وجمهور الزمالك وذلك قبل أن يصاب عبد العال في رأسه.

وسخر مستخدمون من ردة فعل عبد العال، الذي سقط على الأرض بعد أن أصابته الزجاجة برأسه، وأطلق عليه المغردون لقب "شهيد المياه المعدنية".