تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر مقتل المذيع السوري والناشط في حقوق الانسان رائد الفارس في أوساط نشطاء المعارضة السورية.

"رائد الثورة السورية"

مصدر الصورة Facebook Raed al Fares Image caption رائد الفارس وسط الصورة

نبدأ اليوم تقريرنا من سوريا حيث ينعي نشطاء المعارضة السورية أحد أفرادها المعروفين وهو رائد الفارس المذيع والناشط في مجال حقوق الإنسان الذي قتل في مدينة كفر نبل بمحافظة إدلب بعد تعرضه لإطلاق نار.

وكان الفارس مذيعا معروفا حيث أسس إذاعة فريش المستقلة في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة السورية.

ويتهم النشطاء جبهة تحرير الشام النصرة سابقا بإغتياله، إذ سبق وان اعتقلوه في 2016.

واتجه النشطاء والإعلاميون السوريون إلى منصاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنعي فارس وللتنديد بما حدث له.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CanadaSyria مقتل رائد فارس خسارة كبيرة لسوريا. قد أحضر الأمل حيث لم يكن الأمل موجود. كان صوته قوياً ضد القمع بكل أشكاله، ضد الديكتاتورية والتطرف. https://t.co/BMb7HQJE7T — Canada and Syria (@CanadaSyria) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rawaak يسقط العالم الذي ترك الثورة السورية يتيمة، وترك الناشطين السلميين يُقتلون، تارةً على يد النظام وتارةً على يد التنظيمات.

يسقط كلّ شيء أدّى إلى اغتيال رائد فارس، ناشط كفرنبل الذي خطّ الكثير من الرسائل النبيلة للعالم الذي تفرّج صامتاً..

يسقط كلّ شيء..#سوريا pic.twitter.com/m4fXACic1Q — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨

ونشر مستخدمون صورا للافتات اشتهر بكتباتها رائد في مدينته كفر نبل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @5snnewst بعض من لافتات الإعلامي الديمقراطي رائد فارس التي كان يحي بها الثورة المباركة واخرها كانت عن مختطفات الدروز من السويداء ! pic.twitter.com/op04YR0tj2 — the! | فِـكر (@5snnewst) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨

كما تداول المغردون لقطات من تشييع جثمانه.

وظهر اسم رائد الفارس في قرابة الألفي تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.